连锁酒楼劈价新招$1烧味！烧味舖遇劲敌？任拣烧鹅/乳猪/文昌鸡 晚市堂食即享

香港的街坊酒楼不时都会推出堂食优惠吸客！以经典粤菜及海鲜闻名的连锁粤式酒家半岛渔港，一直深受食客喜爱。最近，半岛渔港推出一项极具吸引力的晚市劈价优惠，让顾客能以$1惊喜价品尝招牌烧味，食客晚市可在3款每日新鲜出炉的烧味中任拣一款，有烧鹅、乳猪及文昌鸡等，满指定入座人数即享，烧味爱好者不容错过。

连锁酒楼半岛渔港晚市劈价优惠！堂食$1任拣烧鹅/乳猪/文昌鸡

半岛渔港由即日起逢星期一至五，于晚市推出$1烧味3选1优惠。酒楼对烧味的制作一丝不苟，坚持每日在店内即场新鲜烧制，确保上桌时都是热辣辣的最佳状态。这次$1优惠的3款选择，包括有至尊烧鹅、海南文昌鸡及极品BB猪，全部是餐厅招牌菜。

其中至尊烧鹅严选优质鹅只，外皮烤至金黄酥脆，内里肉质丰腴且充满肉汁；海南文昌鸡则选用鸡味浓郁的文昌鸡，皮薄肉嫩，口感细致嫩滑，配上秘制姜蓉葱油，更突显其鲜甜。而极品BB猪则烤至焦糖色泽，皮脆、肉嫩、油香三者达到完美平衡，让人回味无穷。更吸引是，$1烧味优惠可与晚市的优惠套餐同时使用，性价比极高。

入座人数定份量 周六日公假设优惠价

$1烧味优惠只限堂食，逢星期一至五晚市供应，星期六、日及公众假期3款烧味则会以优惠价供应。食客可因应指定入座人数选择相应的优惠︰

至尊烧鹅︰ 2至4位限购1/4只、5至7位限购半只、8位或以上限购一只

极品BB猪 : 2至4位限购1/4只、5至7位限购半只、8位或以上限购一只

海南文昌鸡 : 2至3位限购半只、4至7位限购一只、8位或以上限购两只

星期六、日及公众假期晚市优惠价钱︰

至尊烧鹅 : 1/4只$88、半只$168、全只$298

极品BB猪 : 1/4 只 $88、半只$168、全只 $298

海南文昌鸡︰半只 $88、全只 $168

半岛渔港优惠详情

适用日期︰即日起至另行通知

适用时段︰星期一至星期五晚市（公众假期及指定节日除外）

供应分店︰半岛渔港元朗、秀茂坪、油塘、将军澳、南昌、荃湾、天水围、湾仔及马鞍山分店

备注︰优惠只限堂食；优惠内容如有更改，以店内海报为准；如所选烧味售罄或暂停供应，恕不另行通知

2大酒楼优惠 多彩皇宫/海港酒家

1. 多彩皇宫︰晚市$1叹花胶/烧鹅

经营逾20载的石硖尾多彩皇宫酒楼，于3月推出晚市优惠。食客可以$1的价格，换购鲍汁冬菇扣花胶、至尊烧鹅皇、脆皮烧鸡或清蒸金边老虎斑等菜式。此外，酒楼在午市及下午茶时段亦提供优惠。午市可以$9.9享用蜜椒鸡中翼，而下午茶则可以$19.8品尝烧鹅濑粉。

2. 海港酒家︰晚市$198龙趸烧鸡餐

海港酒家推出晚市孖宝优惠，顾客可以$198的价格，享用清蒸沙巴龙趸及脆皮烧鸡套餐。该套餐包括一条约一斤重的新鲜沙巴龙趸，以传统清蒸方式处理，保留鱼肉的鲜嫩口感。此外，套餐还包含半只脆皮烧鸡，为食客提供丰富的晚餐选择。

