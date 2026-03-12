7-Eleven限时8折优惠｜7-11便利店买满$100即享！一连3日 粮油/罐头/雪糕/日用品

7-Eleven优惠︳作为香港最受欢迎的连锁便利店之一，7-11以密集的网络及多元化的商品，成为了都市人生活中不可或缺的一部分。最近，7-Eleven便利店再度推出限时购物优惠，为顾客提供悭钱好机会。由即日起至3月14日，一连3日于指定分店消费满指定金额，即可享8折优惠，yuu会员更有额外著数！

由即日起至3月14日，顾客只需于指定的7-Eleven便利店分店，或使用7仔App的「到店自取」服务，单次消费满$100，即可立即享有全单8折的超抵优惠。优惠只限3日，无论是上班族想添购提神咖啡、汽水、零食，还是家庭主妇想储备一系列的粮油、厕纸或日用品，都是个好机会。

yuu会员凭积分换现金券 高达$55

7-11同步推出多项抵买雪糕、零食及饮品优惠，顾客可趁著这个难得的8折机会，于这3日优惠期购入心水货品。精选推介包括有︰

MOVENPICK雪糕/雪葩100毫升︰$110/5杯

雀巢甜筒（不包括奶油啤酒味） ︰$69/10支

维他奶山水鲜豆浆盒装236毫升︰$13.5/3盒

自然派香辣卤鸭掌/香辣卤鸭翼3件装/烧烤味鱿鱼仔90克/泡椒凤爪/盐焗鸡蛋︰$20/件

原味家作饮品400/450毫升︰$8/支

除直接的折扣优惠，yuu会员更可享多重著数。由即日起至3月17日，yuu会员可利用积分兑换7-Eleven电子现金券，实行「积分当钱使」。会员可选择以4,500 yuu积分兑换$25电子现金券，相当于额外节省10%；或以9,300 yuu积分兑换$55电子现金券，节省高达15%，而兑换的现金券可在下次购物时使用。

7-Eleven 8折优惠详情

资料来源︰7-Eleven Hong Kong