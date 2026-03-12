Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

一粥面突发4市优惠！$99叹午晚市煲仔饭2人餐/云吞鸡孖宝 茶市细蓉配红豆冰$30

饮食
更新时间：13:43 2026-03-12 HKT
发布时间：13:43 2026-03-12 HKT

深受香港市民喜爱的连锁快餐店一粥面，因食品价格亲民，成为不少港人的日常饭堂。近日一粥面更推出覆盖全日四个时段的「4市连环优惠」回馈顾客，让大家由早餐到晚餐都能享受源源不绝的优惠，其中焦香满溢的煲仔饭二人餐只需$99，云吞鸡锅二人晚餐亦是$99，不容错过，即睇内文优惠详情。

一粥面全日4市连环优惠！午晚市煲仔饭/云吞鸡锅2人餐$99

连锁快餐店一粥面即日起推出「4市连环优惠」，于早、午、下午茶及晚市都有优惠套餐及美食推出。首先有全日供应的羊城肠粉套餐，优惠期间只需$39（原价$46起），套餐包括店家两款招牌靓粥任选其一，包括荔湾艇仔粥及瑶柱猪肚鸡柳粥，再配口感嫩滑的叉烧肠粉或葱花炸肠，暖胃又饱肚。

午市$99煲仔饭2人餐 下午茶$30经典细蓉

午餐想与同事或朋友分享一顿美味又实惠的盛宴？「超值2人餐」是理想选择。一粥面午市有煲仔饭2人餐优惠，只需以惊喜价$99（原价$152）即可品尝两款惹味的焦香爽脆煲仔饭，可选经典凤爪排骨煲仔饭或香气扑鼻的腊肠滑鸡煲仔饭。每锅都是即叫即制，还搭配两碗滋润的花胶素翅，不仅饱足，更添一份暖意。

到了3点3下午茶，是时候放松一下。一粥面优惠下午茶餐有$30的细蓉配红豆冰经典组合，一碗份量恰到好处的鲜虾云吞面，配上冰凉清甜红豆冰，这份怀旧港式风味，让人悠闲度过一个写意的下午。

晚市丰盛孖宝 $99花胶云吞鸡锅孖宝

忙碌了一整天，晚餐最适合与家人或挚爱共享一顿暖心火锅。晚市一粥面有孖宝盛宴，食客可以$99（原价$108）的优惠价，品尝浓郁滋补的金汤花胶云吞鸡锅。金黄色的汤底由鸡只与多种材料熬制而成，胶质丰富，味道鲜甜。锅内的花胶与云吞吸收了汤底的精华，每口都是满足。套餐更包括两款精选小菜，让晚餐轻松惬意，滋味满分。

 一粥面4市优惠详情

  • 优惠日期：即日起至另行通知
  • 供应分店︰全线分店，除香港站、机场及屯门医院分店  >>按此<< 
  • 优惠详情：
    • 全日供应︰羊城肠粉套餐$39
    • 午市︰煲仔饭超值2人餐$99
    • 下午茶：细蓉配红豆冰$30
    • 晚市︰金汤花胶云吞鸡锅孖宝套餐$99
  • 备注︰不可与其他优惠共同使用

资料来源︰一粥面

