大家乐晚市限时77折优惠！$99叹砂锅云吞鸡2人餐 包半只鸡+叉烧+小菜 加$10转原条蒸鱼

饮食
更新时间：11:02 2026-03-12 HKT
发布时间：11:02 2026-03-12 HKT

一直以来，连锁快餐店大家乐凭借其亲民的价格及稳定的品质，成为许多家庭和上班族的用餐首选。为回馈顾客，大家乐限时推出砂锅云吞鸡二人餐，以低至77折，即$99的超抵价即可享用包括一份砂锅云吞鸡、叉烧及自选小菜的丰盛晚餐，人均消费不用$50，绝对是精明食客的晚市恩物！

大家乐限时优惠套餐77折！砂锅云吞鸡二人餐$99 连叉烧小菜

大家乐推出限时优惠套餐77折，砂锅云吞鸡二人餐只需$99。

大家乐由即日起至3月16日晚市市段，推出砂锅云吞鸡锅2人餐77折，只需低至$99的价钱，即可品尝到一份砂锅云吞鸡锅、一碟叉烧、任选一款小菜，以及两客白饭及中国菜，非常丰富。套餐采用砂锅盛载，确保温度与风味，汤底味道鲜甜浓郁，配上足料半只鸡，嫩滑多汁，还有皮薄馅满的云吞，尽吸鸡汤精华，每口都让人满足。

套餐还包含大家乐招牌叉烧，以及一款自选小菜，食客可根据个人喜好选择心仪的家常菜式或惹味小炒，让晚餐组合更具弹性。如果想晚餐更丰富，食客只需额外加$10，即可将自选小菜升级为原条蒸鱼，令整顿晚餐的丰盛程度即时提升，轻松实现「有鱼有肉」的满足感。

大家乐砂锅云吞鸡2人餐优惠

  • 日期：即日起至3月16日晚市
  • 优惠价：$99（原价$129起）
  • 适用地点︰全线分店 >>按此<<
  • 条款及细则：
  • 自选小菜不包括口水鸡、烧味双拼及蒸鱼；蒸鱼只限转配一次；优惠受条款及细则约束，详情请参阅店内宣传品

资料来源︰大家乐 Café de Coral 

