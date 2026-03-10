港岛海逸君绰酒店自助餐买1送1！$477起任食波士顿龙虾/蟹脚/阿根廷虾
港岛海逸君绰酒店自助餐买1送1！港岛海逸君绰酒店Harbour Grand Café咖啡厅海鲜主题自助晚餐选择丰富，最近推出买一送一优惠，于明日（11日）起经Klook平台预订，人均只需$477起即可享用「鲍鱼龙虾・环球海鲜自助晚餐」，尽情品尝波士顿龙虾、蟹脚、7寸长阿根廷虾等多款矜贵海鲜，绝对是海鲜爱好者的必试之选！
Harbour Grand Café 矜贵海鲜无限供应
Harbour Grand Café即日起推出「鲍鱼龙虾・环球海鲜自助晚餐」主题，主打鲍鱼与龙虾入馔的多国风味菜肴。前菜区带来清新地中海烧鱿鱼沙律、泰式凉拌浸花蛤及醉鲍鱼等开胃之选，味道鲜甜带香料风情。热盘方面，胡椒炒大虾辛辣惹味、鲍鱼花胶炆鸡滋补浓郁、镬仔姜葱炒龙虾钳香气四溢，充分展现厨师对海鲜的精湛处理技巧。此外，冻海鲜盘供应波士顿龙虾、蟹脚、阿根廷虾、青口及精选刺身寿司拼盘，新鲜度高且不断补充。惠顾客人每位获赠一客炖花胶汤，暖身养颜。
甜品区则有姜椰子花胶芒果奶冻、鲍鱼炖蛋、花胶芒果麻糬等，加上Mövenpick雪糕等多款选择，完美收尾。自助餐包含无限畅饮生啤及汽水，让用餐更尽兴。每晚7时15分现场呈献「火焰野菌意大利饭」表演，香气扑鼻；星期一至五晚上8时有「火焰焦糖炖蛋」，周末及公众假期则换上「火焰朱古力意大利芝士蛋糕」，边吃边赏火焰秀，增添互动乐趣。
Harbour Grand Café推出快闪优惠，明日（11日）早上11时起经Klook平台预订，即可享买一送一优惠，人均$477（$954/2位，原价$1,749/2位），适合情侣、朋友或家庭聚餐，性价比极高，建议尽早预订以免售罄。
- 价钱：只需HK$954起（人均：HK$477，原价：HK$1,749）
- 开售日期：2026年3月11日早上11时起 至 3月17日发售
- 适用日期：2026年3月12日至4月30日
HARBOUR GRAND CAFÉ 咖啡厅
- 地址：香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店三楼
