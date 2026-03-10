稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭

深受港人欢迎、作为亲朋好友聚会热点的稻香集团，一直以传统粤菜及高性价比的餐饮体验见称。最近，稻香旗下的酒楼再度推出广受好评的「早D开饭」晚市优惠，并换上全新菜单，让食客以最抵价钱，品尝一系列精心炮制的佳肴。最吸引的，莫过于只需以低至$138的价钱，便能享用包括一款全新大厨主菜、炖汤、小菜及煲仔饭的套餐，绝对是物超所值的晚市选择。

连锁酒楼稻香集团今期的「早D开饭」优惠诚意十足，推出4款全新大厨主菜，款款都彰显师傅的功架，包括古法蒸龙趸斑件、传承黄酒鸡、烧味四品盘及金薯牛柳粒，其中烧味四品盘则集合了稻香最拿手的几款烧腊，烧鸡、猪手等，一碟就能品尝多款经典港式风味，最适合与家人朋友分享。

「早D开饭」优惠有早鸟价及丰盛价两款套餐，早鸟价低至 $138，可任选一款大厨主菜、一款小菜、两盅炖汤、两碗白饭或一煲盐油煲仔饭。而丰盛价则$268，可任选两款大厨主菜、两款小菜、4盅炖汤、4碗白饭或两煲盐油煲仔饭。

小菜10款选择 沙姜鸡/咕噜肉/肥牛煲

除了份量十足的主菜，小菜选择亦有10款，包括菠萝咕噜肉、沙姜妃子鸡半只、腊味粒蒸肉饼、胡椒芥菜猪肚煲、鲜腐皮红茄泡菜苗、蒜香焗肉排、大澳虾酱蒸豚肉、爆炒惹味海贝、沙嗲肥牛粉丝煲及芙蓉蟹肉扒菜苗，无论是家常风味的小炒，还是精致的佐酒小食，总有一款能满足食客口味。

1. 海港酒家：$198叹鲜嫩龙趸+香脆烧鸡



海港酒家近期推出晚市孖宝优惠，顾客仅需$198，即可享用包含清蒸沙巴龙趸及脆皮烧鸡的套餐。其中，沙巴龙趸（约1斤）以清蒸方式处理，突显其新鲜细滑的肉质与弹牙口感。而脆皮烧鸡（半只）则以其金黄酥脆的外皮与鲜嫩多汁的鸡肉，赢得食客喜爱。此组合因性价比高，已成为许多家庭晚餐加餸的热门选项。

2. 逸月轩︰$1晚市优惠 烧鹅/花尾斑/文昌鸡

逸饮食集团旗下的逸月轩及荃湾分店，推出晚市$1优惠吸客。食客可从三款招牌菜式中任选其一，包括「即烧明炉至尊烧鹅皇」、珍珠花尾斑或海南文昌鸡。其招牌烧鹅以明炉炭火烤制，外皮酥脆，肉质丰腴。此外，食客亦可选择肉质鲜甜细嫩的珍珠花尾斑，或以皮滑肉嫩见称、配搭三种特色酱料的海南文昌鸡，为不同口味的顾客提供多样化的选择。

