逸东酒店自助餐优惠快闪$88/位！任食生蚝/面包蟹/蟹脚 另设买1送1优惠 复活节适用

逸东酒店自助餐优惠｜位于佐敦逸东酒店内的普庆餐厅The Astor，主打高质海鲜及环球美食，向来深受食客喜爱。近日，酒店联乘Klook推出快闪自助餐优惠，自助晚低至$88/位就叹到，更可以任食生蚝、蟹脚、面包蟹及多款时令海鲜，非常抵食！与此同时，平台同步推出自助餐买一送一优惠，即睇内文优惠详情！

香港逸东酒店普庆餐厅The Astor由即日起至3月29日推出「韩风美食派对」主题自助餐，供应一系列韩国地道美食，以及多款时令海鲜，包括生蚝、面包蟹及蟹脚等，同时设有多个现场即席炮制专区，晚市时段更会为每位客人送上蜂蜜牛油美国缅因洲龙虾尾一客，配自选芝士味或香辣味酱汁；以及一份晚市限定的韩式烧牛肉，严选韩牛即席炮制，滋味十足。

而由3月30日起，餐厅会推出全新「西班牙美食市集」主题自助餐，以巴塞隆拿著名的La Boqueria市集为灵感，供应藏红花蒜泥蛋黄酱龙虾尾、烤乳猪、海鲜饭、西班牙小菜和甜点拼盘等传统美食，感受地道西班牙风情。

逸东酒店普庆餐厅The Astor自助晚餐推出快闪优惠，由3月10日上午11时起经Klook平台预订，每位低至$88起（原价：$801）！与此同时，平台同步推出自助晚餐买一送一优惠，折后低至$918起（原价：$1,602），人均只需$459，记得把握机会预订！

【旅行疯赏 Deal - 快闪$88】＞＞按此预订＜＜

【旅行疯赏 Deal - 快闪买一送一】＞＞按此预订＜＜