「无饭家庭」福音！大快活推抵食外卖加餸 $49起叹豉油鸡/卤水猪手

香港人生活忙碌，想为晚餐轻松「加餸」？连锁快餐品牌「大快活」推出全新外卖限定优惠，以令人惊喜的$49价格，即可带走原只豉油鸡，为您的餐桌增添丰富色彩。如果想享受更多滋味，更可选择包含卤水猪手的$88「爆抵外卖孖宝」，一次过满足您对两种经典港式美食的渴望。

$49惊喜价！大快活外卖限定原只豉油鸡

在众多港式烧味中，豉油鸡以其皮滑肉嫩、酱香浓郁的特点，一直深受食客喜爱。大快活今次推出的优惠主角，正是这道经典菜式。只需$49，就能享用原只豉油鸡，金黄油亮的鸡皮包裹著鲜嫩多汁的鸡肉，每一口都散发出香甜的豉油风味，诚意十足。此优惠特别适合下班后想快速准备晚餐的上班族，省去烹煮的烦恼，轻松为家人加添一道美味佳肴。

$88「爆抵外卖孖宝」 加配卤水猪手/自选小菜

对于想品尝更多款式的食客，大快活贴心准备了$88的「爆抵外卖孖宝」。这个套餐除了包含原只豉油鸡外，更加入了另一道人气美食——卤水猪手。卤水猪手以其软糯的口感和丰富的胶质而闻名，猪手在秘制卤水中长时间焖煮，味道醇厚，入口即化。豉油鸡的咸香与卤水猪手的甘甜形成完美配搭，让味蕾体验双重享受。下午5时后，卤水猪手亦可转换为其他指定小菜，增添更多选择。这个孖宝套餐份量十足，性价比极高，绝对是识食之人的不二之选。

大快活外卖优惠

优惠内容：

原只豉油鸡 (免斩)： 价钱： $49 供应时间： 下午3时起

爆「抵」外卖孖宝： 价钱： $88 内容： 原只豉油鸡 (免斩) + 卤水猪手 供应时间： 下午3时起 (下午5时后，卤水猪手可转换为其他指定小菜)



条款及细则：