「无饭家庭」福音！大快活推抵食外卖加餸 $49起叹豉油鸡/卤水猪手
更新时间：13:30 2026-03-09 HKT
香港人生活忙碌，想为晚餐轻松「加餸」？连锁快餐品牌「大快活」推出全新外卖限定优惠，以令人惊喜的$49价格，即可带走原只豉油鸡，为您的餐桌增添丰富色彩。如果想享受更多滋味，更可选择包含卤水猪手的$88「爆抵外卖孖宝」，一次过满足您对两种经典港式美食的渴望。
$49惊喜价！大快活外卖限定原只豉油鸡
在众多港式烧味中，豉油鸡以其皮滑肉嫩、酱香浓郁的特点，一直深受食客喜爱。大快活今次推出的优惠主角，正是这道经典菜式。只需$49，就能享用原只豉油鸡，金黄油亮的鸡皮包裹著鲜嫩多汁的鸡肉，每一口都散发出香甜的豉油风味，诚意十足。此优惠特别适合下班后想快速准备晚餐的上班族，省去烹煮的烦恼，轻松为家人加添一道美味佳肴。
$88「爆抵外卖孖宝」 加配卤水猪手/自选小菜
对于想品尝更多款式的食客，大快活贴心准备了$88的「爆抵外卖孖宝」。这个套餐除了包含原只豉油鸡外，更加入了另一道人气美食——卤水猪手。卤水猪手以其软糯的口感和丰富的胶质而闻名，猪手在秘制卤水中长时间焖煮，味道醇厚，入口即化。豉油鸡的咸香与卤水猪手的甘甜形成完美配搭，让味蕾体验双重享受。下午5时后，卤水猪手亦可转换为其他指定小菜，增添更多选择。这个孖宝套餐份量十足，性价比极高，绝对是识食之人的不二之选。
大快活外卖优惠
优惠内容：
-
原只豉油鸡 (免斩)：
-
价钱： $49
-
供应时间： 下午3时起
-
-
爆「抵」外卖孖宝：
-
价钱： $88
-
内容： 原只豉油鸡 (免斩) + 卤水猪手
-
供应时间： 下午3时起 (下午5时后，卤水猪手可转换为其他指定小菜)
-
条款及细则：
-
以上优惠只限外卖。
-
优惠产品数量有限，售完即止。
-
不可与其他优惠同时使用。
-
图片仅供参考，实际产品可能有所不同。
-
优惠直至另行通知，详情请向店员查询。
-
如有任何争议，大快活保留最终决定权。
