再有街坊酒楼结业！蓝田豪宴逾十年光景告终 网民慨叹「年轻人不饮茶」

在饮食业汰弱留强的浪潮下，服务街坊多年的地区酒楼经营日艰。近日，有网民传出消息，指扎根丽港城商场超过十年的「豪宴海鲜酒家」于本月（3月）结业，引发地区居民及网民热议，不少人对又一间集体回忆的消失感到可惜。

开业逾十年街坊酒楼 丽港城豪宴海鲜酒家结业

位于丽港城商场的「豪宴海鲜酒家」结业。

有网民于社交平台 Facebook 群组慨叹，指「丽港城商场酒楼3月中左右退出」。该酒楼为是于商场2楼的「豪宴海鲜酒家」，主要服务区内居民，是典型的街坊酒楼。据悉，该酒楼已于3月8日结业。「豪宴海鲜酒家」所属的豪宴集团，旗下拥有多个餐饮品牌，包括豪宴皇宫、豪宴海鲜酒家、聚豪轩、潮宴等。但集团近期似乎将资源集中于年初在观塘新开设、耗资过千万装修的「豪宴荟」豪华宴会厅，其官方社交平台亦主力宣传此新据点。

网民慨叹：酒楼已经生存唔到

对于酒楼的结业，网民反应各异，并提出了不同看法。有网民认为结业是意料中事，直言「执迟咗」，指出现今经营环境困难，「酒楼已经生存唔到，无谓再交租」。亦有留言分析指，除了「租约期满」，餐饮集团的策略转移也是主因，因「集团观塘开分店」，同时感叹「酒楼生意越来越难顶，年青人不喜欢饮茶」。

虽然有部分网民批评该酒楼的食物质素，留言称「畀人弹啲食物好差」，但亦有不少食客为其平反，认为「价钱唔系高」，「近近哋 有埞地方坐下 食下嘢 ok呀」，更有食客表示「可惜，上年食过几好味」。许多留言都提到，该酒楼是区内长者的聚脚点，「丽港城豪宴都多老人家」、「商场顶层开乜酒楼都系长者消磨的地方」，流露出对长者将失去日常消遣去处的担忧，甚至有人悲观地预言「自己老左果阵己经冇酒楼可去」。同时，有消息灵通的网民透露，舖位将由「星小馆顶手做」。