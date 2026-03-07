尖沙咀海景中菜馆羲和雅苑快闪优惠！$33叹片皮鸭 东涌/中环分店堂食半价

主打精致北京菜的羲和雅苑，向来以其招牌菜羲和烤鸭深受食客欢迎，餐厅糅合传统与创新，为饕客带来不一样的京菜体验。最近，羲和雅苑与旅游平台合作，推出「复活感谢祭」优惠，让食客能以超抵价$33抢购原价近$700的招牌烤鸭，更有快闪半价优惠，让食客安坐家中或在餐厅内，都能品尝到这道驰名菜式。

3月9日6pm开抢

【复活感谢祭 – $33激抢另设限时半价优惠】羲和驰名烤鸭

>>按此预订连结<<

羲和雅苑限时疯抢优惠！$33招牌烤鸭

羲和雅苑的烤鸭素有「会跳舞的烤鸭」之美誉，年销量高达70万套，足见其非凡魅力。餐厅严选地道北京鸭，以天然谷物饲料喂养，再经过长达50分钟的精心烤制，去除多余油脂，令鸭皮更香脆，鸭肉更多汁。

厨师团队片鸭会取最精华的88片，并创出独特的「一鸭三食」品尝方式，即3盘肉加八宝盒，包括鸭胸脆皮蘸跳跳糖、鸭胸嫩肉蘸秘制芥末酱，以及鸭腿肉搭配旋转八宝盒，多重感受鸭的最精华部位。

堂食外卖均享半价 3间分店同步推出

除了$33激抢优惠外，羲和雅苑亦推出适用于堂食及外卖自取的半价快闪优惠，让食客可按自己需要，选择在餐厅享受热闹气氛，或安坐家中品尝美食。快闪优惠于尖沙咀、东涌及中环3间分店同步推出，不同分店的定价略有不同，但折扣同样吸引，例如尖沙咀分店原价$698的全只烤鸭，现在只需$349即可享用，无论是家庭聚餐还是朋友共聚，都极具性价比。

【复活．感谢祭限定】$33激抢羲和驰名烤鸭 限尖沙咀分店外卖自取 >>按此预订连结<<

优惠价︰$33 一只/半只（原价$698/原只，$388/半只)

供应时间︰12nn-9pm

备注︰所有外卖产品不需收取加一服务费和茶位费；限尖沙咀分店外卖自取

尖沙咀分店优惠价︰$349/一只，$194/半只（原价$698/一只，$388/半只）

东涌分店优惠价︰$299/一只，$164/半只（原价$598/一只，$328/半只）

供应时间为12nn-9pm

备注︰所有外卖产品不需收取加一服务费和茶位费；限尖沙咀分店外卖自取；本优惠不得拆分、转让或于不同时间分次兑换

尖沙咀分店优惠︰$349/一只，$194/半只（原价$698/一只，$388/半只）

东涌分店优惠：$299/一 只，$164/半只（原价$598/一只，$328/半只）

中环分店优惠：$249/一只，$144/半只（原价$498/一只，$288/半只）

备注︰另收取每位茶位及服务费，需现场于餐厅支付；每间分店茶位费同服务费有异

羲和雅苑优惠详情：