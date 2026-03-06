麦当劳全新早晨优惠！$18起叹烟熏烟肉蛋汉堡/枫糖班戟猪柳汉堡/热香饼/麦芝蛋饱连饮品

麦当劳全新早晨优惠｜麦当劳宣布其「醒晨超值选」系列将迎来新成员，由3月9日起推出两款全新汉堡，以极具吸引力的价钱，为大众的早晨注入新鲜感与活力。

麦当劳全新早餐组合！烟熏烟肉蛋汉堡/枫糖班戟猪柳汉堡醒晨超值选

麦当劳宣布其「醒晨超值选」系列将迎来新成员。

麦当劳的早餐系列一直备受追捧，而这次的更新无疑为早餐爱好者带来了更多惊喜。由2026年3月9日（星期一）起，「醒晨超值选」将加入两款全新汉堡。其中，「烟熏烟肉蛋汉堡」可视为经典烟肉蛋汉堡的升级版，特别选用了带有更浓郁烟熏风味的烟肉，搭配热烘烘、口感松软的英式松饼，夹著嫩滑的蒸蛋和一片香浓芝士，咸香滋味层层递进，绝对能满足烟肉迷的味蕾。

另一款「枫糖班戟猪柳汉堡」则带来了梦幻般的甜咸组合。它巧妙地将两块带有香甜枫糖浆的松软班戟，取代了传统的汉堡面包，包裹著咸香多汁的猪柳，每一口都能同时品尝到枫糖的甜美与猪柳的咸香，口感丰富且充满新意。这两款汉堡配上饮品的售价分别为$23.5及$26，为顾客提供更轻盈、更超值的早餐选择。

麦麦悭上悭！McCafé咖啡套票及八达通付款优惠

除了早餐推广，麦当劳亦同步推出多项优惠，让顾客悭得更多。即日起，麦当劳App用户可以$100起的优惠价购买McCafé咖啡套票，任选8杯指定金奖咖啡，平均每杯低至$12.5。此外，由3月9日至3月15日，凡于麦当劳App内点餐，并使用八达通App付款满$40，即可获赠$5增值额，推广期内最多可享三次奖赏，总计高达$15回赠。

麦当劳优惠详情

全新「醒晨超值选」

推广日期： 2026年3月9日起

优惠内容： 「$23.5 烟熏烟肉蛋汉堡配饮品」 「$26 枫糖班戟猪柳汉堡配饮品」 「$35.5起 全新烟熏烟肉蛋汉堡套餐（配脆薯饼）」



McCafé 咖啡套票优惠

推广日期： 即日起至售完即止

换购券有效期： 可于2026年4月30日或之前使用

优惠内容： 于麦当劳App以$20购买套票后，凭换购券以$10起换购细杯装热即磨黑咖啡、热即磨鲜奶咖啡或热椰香鲜奶咖啡。

八达通App付款优惠

推广日期： 2026年3月9日至3月15日

优惠内容： 于麦当劳App点餐并用八达通App付款，消费满$40赏$5增值额，每位用户最多可享3次。

条款及细则：