湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店

近年本港饮食业经营环境困难，不少食肆相继结业，令人惋惜。 专为长者提供就业机会的社会企业「银杏馆」，其湾仔分店于3月4日无预警下在社交平台宣布因「租约到期」而结业，令不少食客及网民感到震惊及不舍。

银杏馆湾仔店租约期满 无预警结业

「银杏馆」于其官方Facebook专页上发文表示「租约到期 湾仔店 再见 谢谢大家」，湾仔分店随即结束营业。该分店位于湾仔谭臣道，最初主打日式洋食，后来转为售卖越南法包及越菜，亦曾推出一人火锅，因价钱实惠及聘请长者而闻名，深受街坊及食客欢迎。 「银杏馆」自2003年成立以来，一直致力于为长者提供就业机会，让他们退而不休，继续贡献社会。

网民不舍求开新店 店家「大家期待一下」

「银杏馆」湾仔店的突然结业，引来大批网民留言表示不舍，有网民表示「我还想去食越南包」、「震惊同失落之余，希望你地考虑黄埔！」、「几时会喺宝琳或坑口开设面包烘焙店」，亦有网民表示「晚市生意难做」，希望「银杏馆」能够「加油啊！会再惠顾！」。更有前员工留言表示「我好挂念一齐工作的员工，因为我要做手术以在上年11月冇湾仔工作了，也都好挂念所有人客，祝大家平安喜乐健康」。

面对网民的不舍，「银杏馆」在回应中表示，顾客可以光顾其他分店，并指该店的法包是「荃湾分店个厨房即做的，更新鲜，内脆外软」。至于会否在其他地区开设新分店，他们则回应「大家期待一下，我们加油中」，似乎暗示未来仍有机会与大家见面。

图片及资料来源：银杏馆