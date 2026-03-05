MUJI无印良品周年祭低至4折！男女装/家品/零食/生活杂货劲减 满额再享现金折扣

以简约实用设计深受欢迎的日本品牌无印良品（MUJI），其官方网上商店为庆祝成立3周年，将举办一连5天的周年祭感谢活动。由3月5日至3月9日，多款人气商品将以低至四折的震撼价发售，涵盖服饰、生活用品及食品，是时候把握机会，为家居及衣橱添置实用好物！

MUJI无印良品周年祭优惠 四重礼遇把握限时著数

为庆祝网店成立三周年，无印良品（MUJI）特别推出了多重精彩礼遇。

为庆祝网店成立三周年，无印良品（MUJI）特别推出了四重精彩礼遇，让顾客在享受购物乐趣的同时，获得更多实惠。活动限时5天，顾客要把握机会，尽享各项优惠：

礼遇一：满额即减优惠

这是专为大额订单而设的现金折扣，买得越多，节省越多。订单净值满$680即可减$60，最高消费满$8880更可即减$880，折扣相当吸引。

礼遇二：$10精选袜款

多款基础实用的男女装袜款以$10均一价发售。袜子作为日常消耗品，正好可以趁此机会以优惠价大量入手，每个帐户每款限购3对。

礼遇三：购买指定商品赠礼

凡于网上商店购买「360°转动空气循环扇」，即可免费获赠专用的「空气循环扇香薰垫」一个。此风扇本身已是人气商品，现配合赠品，让您在家中享受凉风的同时，也能散发喜爱的香气。赠品数量有限，送完即止。

礼遇四：精选商品低至四折

是次活动的重头戏，涵盖服饰、生活用品及食品等多个类别的精选商品，将以低至四折的震撼价发售。这是添置心仪已久商品，或发掘新产品的最佳时机。

$68起入手T裇/连身裙/挂肩袋 零食/朱古力/汤包$10起

在众多减价商品中，服饰系列绝对是焦点所在。当中，「男女兼用抗污吸汗速干圆领短袖T裇」由原价$288减至$68，不足百元便能入手，极为超值。这款T裇采用特殊加工，具备抗污、吸汗和速干机能，即使在炎热天气或运动过后，依然能保持干爽舒适，是夏季的必备单品。另外，「女装针织连身裙」也从原价$780减至$228，简约的剪裁配上柔软的针织物料，轻松穿出优雅气质，无论是日常上班还是假日外出都非常适合。

除了衣物，多款实用的生活杂货和食品亦有减价。例如「抗水功能挂肩袋」由原价$358减至$258，其拨水加工的再生聚酯纤维布料，能有效抵挡微雨，保护袋内物品，非常适合日常通勤或户外活动使用。对于喜欢美食的朋友，「朱古力棉花糖」由原价$20减至$10，口感外脆内软，朱古力与棉花糖的配搭甜而不腻。而「各式即食汤包」亦由原价$35减至$31.5，只需简单加热，随时都能享用一碗暖心汤品。

MUJI无印良品周年祭优惠