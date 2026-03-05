茶记粉面「高价」转面底？转伊面加$10 出前一丁要呢个价 港人震惊：个面由美国入口？

茶餐厅向来是不少港人解决三餐的好地方，除了既有的茶餐及炒粉面饭，灵活多变的茶记亦能按客人喜好更改配搭。近日，有港人光顾一间茶记的粉面套餐，可选牛肚、牛杂、牛腩等，而面底则有常见的河粉、面、米粉、米线等，更可加钱将面底转为伊面及出前一丁等，惟转配价钱令人震惊，甚至反问：「个面由美国入口？」

茶记粉面「高价」转面底？转伊面加$10 出前一丁要呢个价

香港茶餐厅向来以快捷、抵食闻名，而且允许食客自由配搭，如自选汤底、面底、餸菜等，灵活多变，可以照顾不同客人的口味。除了供应茶餐、炒粉面饭，部份茶记亦有汤粉面供应，近日就有港人光顾一间茶记的粉面套餐，除了自选牛肚、牛杂、牛腩等配搭，面底亦有常见的河粉、面、米粉、米线等选择。

然而，该网民发现如想转面底为伊面需加$10，而改为出前一丁更需要加$13，与常见加$5至$6收费相差一段距离，令他大为震惊：「13蚊转一丁？包一丁由美国入口」？

网民震惊：通常加5蚊

对于茶记「高价」转面底的收费，不少网民同感震惊，「通常加5蚊，要13蚊梗系贵啦，点解要畀佢哋赚？」；有网民表示按照平常超市每袋（共5包）出前一丁的定价约$18，认为茶记加$13收费，「差不多买到半袋」，而根据百佳及惠康超市的出前一丁零售定价约$5/包，$13可入手2包出前一丁。此外，由于这类粉面多可「加腩汁」，有网友笑言如加钱转「一丁」的话，「个汤落唔落粉好，有无腩汁？」

不过，有人认为茶记主打云吞面、牛什面，「有出前一丁你食咪算好」。有网民此为明码实价，如认为定价不合理，大可不要求转「一丁」面底，「写明有咩问题，你可以唔食，冇写明𠮶啲就大大力（闹）姐，写明愿打愿挨」，甚至有网民献计抵食方法，「叫净食外卖！自己返屋企煮一丁咪平啲！」

文:RY

资料及图片来源:香港茶记关注组