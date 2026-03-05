Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长沙湾烧鹅名店推$35原条红衫鱼！$28两餸饭/$36三餸饭 烧鹅特价$340只

饮食
更新时间：12:30 2026-03-05 HKT
发布时间：12:30 2026-03-05 HKT

长沙湾作为美食卧虎藏龙之地，向来不乏高质素的食店，其中「超人烧鹅」便以其出色的烧味和镬气小菜，成为区内知名的两餸饭热点。最近，有食客分享该店在新春过后推出震撼优惠，当中以极度吸引的$35原条蒸鱼和特价烧鹅最为瞩目，为一众食客带来超值的味觉享受。

$35叹原条蒸红衫鱼！ 加$5配饭

两餸饭饭店提供蒸鱼并不罕见，但要找到原条蒸鱼，而且是深受港人喜爱的红衫鱼，就可谓诚意十足。「超人烧鹅」本次优惠的一大亮点，便是这款「原条鱼特价」。从网民分享的图片可见，一条条尺寸不小的红衫鱼，经清蒸后淋上滚油、豉油和惹味的豆豉，鱼肉看来保持鲜嫩，加上葱段提鲜，卖相相当吸引。食客可以$35单点原条鱼，若想配搭其他餸菜，只需$40即可享用「一鱼一餸」饭，再加$8更能升级至「一鱼两餸」，绝对是物超所值的选择。

招牌烧鹅限时特价 传统港式烧味选择多

店名以「超人烧鹅」为号召，其烧鹅品质自然是招牌之作。「超人烧鹅」亦顺势推出「烧鹅特价大酬宾」，原价$360一只的烟熏烧鹅，现特价$340，半只则由$180减至$170。对于想浅尝的食客，也可以选择上庄（$90）或下庄（$100），丰俭由人。除了烧鹅，店内亦供应多款经典港式烧味，例如$78一只的玫瑰豉油鸡，以及$88一斤的蜜汁叉烧，为烧味爱好者提供丰富选择。

两餸饭$28起 学生穿校服享免费饮品

作为一家深受街坊欢迎的食店，「超人烧鹅」的两餸饭定价亦非常亲民。两餸饭仅售$28，三餸饭则是$36，选择净餸（单拼或双拼）亦只需$40。从店内陈列的餸菜可见，款式包罗万有，从家常小炒如粟米鱼块、咕噜肉、麻婆豆腐，到相对高成本的豉椒炒蚬、避风塘虾等应有尽有，镬气十足。此外，店家更特设学生优惠，只要穿著校服购买饭盒，即可获赠汽水一罐，对附近的学生哥来说是一大福音。

长沙湾「超人烧鹅」优惠

  • 地址： 长沙湾青山道349号地舖

  • 优惠重点：

    • 原条鱼特价： 净鱼$35；鱼+1餸饭$40；鱼+2餸饭$48

    • 两餸/三餸饭： 两餸饭$28；三餸饭$36

    • 烧鹅特价： 全只$340；半只$170；上庄$90；下庄$100

    • 学生优惠： 穿校服买饭送汽水

  • 条款及细则：

    • 所有优惠以店内最新公布为准。

    • 优惠期有限，详情请向店家查询。

 

同场加映：海港酒家早茶$32.8点心孖宝优惠！自选14款点心/盅饭/靓粥 星期一至日供应

 

 

