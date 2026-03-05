泰昌饼家推晚间88折！蛋挞/面包/唐饼/老婆饼满$20即减 1分店适用

泰昌饼家优惠｜一直深受街坊及上班族喜爱的人气饼店泰昌饼家，以其每日新鲜出炉的面包、蛋挞及富有人情味的传统唐饼而闻名。最近，该品牌位于将军澳新都城中心的分店，特别为夜归的顾客带来一项惊喜的限时优惠，在指定时段内，凡透过电子支付消费满指定金额，即可享受折扣，让您在辛劳一天后，能以更实惠的价钱品尝到温暖的美味！

泰昌饼家限时88折 黄金蛋挞与经典唐饼

泰昌饼家将军澳分店推出晚市限时优惠。

提到泰昌饼家，许多顾客首先会想到其招牌蛋挞。金黄色的酥脆外皮，包裹著香甜滑嫩的蛋浆内馅，每一口都充满了牛油与鸡蛋的香气。除了蛋挞，店内的传统唐饼系列，如老婆饼、合桃酥等，也同样出色。这些唐饼遵循古法制作，用料十足，口感扎实，不仅是老一辈的怀旧滋味，也成功吸引了年轻一代的青睐，成为送礼自用的佳品。

对于繁忙的上班族而言，能在放工路上顺道买到第二天的早餐，无疑是一大便利。该店提供多款式的面包、沙翁、方包等，应有尽有。让顾客在结束一天的工作后，能以更轻松的心情，为自己和家人挑选健康又美味的面包。

泰昌饼家晚市限时优惠