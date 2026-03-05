泰昌饼家推晚间88折！蛋挞/面包/唐饼/老婆饼满$20即减 1分店适用
更新时间：10:52 2026-03-05 HKT
泰昌饼家优惠｜一直深受街坊及上班族喜爱的人气饼店泰昌饼家，以其每日新鲜出炉的面包、蛋挞及富有人情味的传统唐饼而闻名。最近，该品牌位于将军澳新都城中心的分店，特别为夜归的顾客带来一项惊喜的限时优惠，在指定时段内，凡透过电子支付消费满指定金额，即可享受折扣，让您在辛劳一天后，能以更实惠的价钱品尝到温暖的美味！
泰昌饼家限时88折 黄金蛋挞与经典唐饼
提到泰昌饼家，许多顾客首先会想到其招牌蛋挞。金黄色的酥脆外皮，包裹著香甜滑嫩的蛋浆内馅，每一口都充满了牛油与鸡蛋的香气。除了蛋挞，店内的传统唐饼系列，如老婆饼、合桃酥等，也同样出色。这些唐饼遵循古法制作，用料十足，口感扎实，不仅是老一辈的怀旧滋味，也成功吸引了年轻一代的青睐，成为送礼自用的佳品。
对于繁忙的上班族而言，能在放工路上顺道买到第二天的早餐，无疑是一大便利。该店提供多款式的面包、沙翁、方包等，应有尽有。让顾客在结束一天的工作后，能以更轻松的心情，为自己和家人挑选健康又美味的面包。
泰昌饼家晚市限时优惠
-
优惠内容：于星期一至五（公众假期除外）晚上6时后，凡以电子支付方式消费满$20，全单即可享88折优惠。
-
适用分店：将军澳新都城中心2期UG层UG053号舖
-
有效期限：限时优惠，结束日期请以店内公布为准
-
接受付款方式：银联、VISA、Mastercard、八达通、WeChat Pay及Alipay。
-
条款及细则：
-
优惠不适用于公众假期。
-
须于指定时段内完成交易。
-
如有任何争议，店舖保留最终决定权。
-
