Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰昌饼家推晚间88折！蛋挞/面包/唐饼/老婆饼满$20即减 1分店适用

饮食
更新时间：10:52 2026-03-05 HKT
发布时间：10:52 2026-03-05 HKT

泰昌饼家优惠｜一直深受街坊及上班族喜爱的人气饼店泰昌饼家，以其每日新鲜出炉的面包、蛋挞及富有人情味的传统唐饼而闻名。最近，该品牌位于将军澳新都城中心的分店，特别为夜归的顾客带来一项惊喜的限时优惠，在指定时段内，凡透过电子支付消费满指定金额，即可享受折扣，让您在辛劳一天后，能以更实惠的价钱品尝到温暖的美味！

泰昌饼家限时88折 黄金蛋挞与经典唐饼 

泰昌饼家将军澳分店推出晚市限时优惠。
泰昌饼家将军澳分店推出晚市限时优惠。

提到泰昌饼家，许多顾客首先会想到其招牌蛋挞。金黄色的酥脆外皮，包裹著香甜滑嫩的蛋浆内馅，每一口都充满了牛油与鸡蛋的香气。除了蛋挞，店内的传统唐饼系列，如老婆饼、合桃酥等，也同样出色。这些唐饼遵循古法制作，用料十足，口感扎实，不仅是老一辈的怀旧滋味，也成功吸引了年轻一代的青睐，成为送礼自用的佳品。

对于繁忙的上班族而言，能在放工路上顺道买到第二天的早餐，无疑是一大便利。该店提供多款式的面包、沙翁、方包等，应有尽有。让顾客在结束一天的工作后，能以更轻松的心情，为自己和家人挑选健康又美味的面包。

泰昌饼家晚市限时优惠

  • 优惠内容：于星期一至五（公众假期除外）晚上6时后，凡以电子支付方式消费满$20，全单即可享88折优惠。

  • 适用分店：将军澳新都城中心2期UG层UG053号舖

  • 有效期限：限时优惠，结束日期请以店内公布为准

  • 接受付款方式：银联、VISA、Mastercard、八达通、WeChat Pay及Alipay。

  • 条款及细则

    • 优惠不适用于公众假期。

    • 须于指定时段内完成交易。

    • 如有任何争议，店舖保留最终决定权。


同场加映：美心MX长者优惠！一日限定晚市堂食＋外卖75折 长者咭/乐悠咭适用

 

 

 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
01:07
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
政情
3小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
20小时前
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
6小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
19小时前
启德AIRSIDE「浪谷」低调结业！全港首个室内冲浪餐厅 网民叹可惜：几有噱头
全港首个室内冲浪场地「浪谷」低调结业！ 启德AIRSIDE1.4万呎巨舖仅经营2年 网民叹可惜
饮食
22小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美防长：战事或长达8周甚至更久｜持续更新
即时国际
5小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
20小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
1小时前
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
影视圈
16小时前
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影 曾做开脑手术藏隐患
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
影视圈
3小时前