大快活下午茶限时$28优惠！叹怀旧糯米饭加送糖水 转热饮都得

饮食
更新时间：19:04 2026-03-04 HKT
发布时间：19:04 2026-03-04 HKT

深受香港市民喜爱的连锁快餐店大快活，餐点选择众多而且价廉物美，是一众街坊解决三餐的热门选择。最近，大快活于下午茶时段推出惊喜优惠美食，只需$28即可叹到怀旧迷你糯米饭套餐，让食客能以超值价格享受一顿满足的茶点。

大快活下午茶限时优惠！怀旧糯米饭套餐加送糖水 只需$28

连锁快餐店大快活由即日起推出「阿活爆『抵』价」下午茶优惠，只需以低至$28的价钱，即可品尝到迷你糯米饭套餐。糯米饭向来是秋冬时节的暖胃美食，口感软糯兼咸香十足，最适合下午茶时段享用，既能满足口腹之欲，又不会过于饱滞。套餐更可选择搭配一杯暖笠笠的热饮，或是一碗滋润的是日糖水，无论是想提神醒脑或是品尝一点甜，这个组合都能满足食客需求。

大快活下午茶限时优惠

日期︰即日起至另行通知
适用分店：全线大快活分店 >>按此<<

2大连锁快餐店优惠 大家乐/敏华冰厅

1. 大家乐︰$33叹吉列猪扒早餐

大家乐于早市推出吉列猪扒早餐，售价为$33，包含一份吉列猪扒、精选汤粉、多士，并附有一杯热奶茶或咖啡。至于午市，餐厅供应售$42的沙姜鸡饭，当中包括沙姜鸡件及一杯红豆冰。顾客可按个人喜好选择升级，只需加$1，即可将套餐升级为「沙姜鸡．鱼香茄子饭」。若想品尝更丰富的菜式，亦可加$5升级至有齐沙姜鸡、半只咸蛋和红肠的「沙姜鸡三宝饭」。

2. 敏华冰厅︰$38两款热食汤米线

敏华冰厅于2pm至6pm供应超特惠下午茶，提供两款售价$38的汤米线。食客可选菜䓕无骨滑鸡汤米线或菜䓕冬菇鱼腐角汤米线，所有套餐均附送热奶茶或咖啡。顾客也可选择加价升级饮品，加$3可转为冻饮或樽装奶茶，而加$6则可升级为特饮。

 

资料来源︰大快活

