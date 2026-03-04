$198叹匀龙趸+烧鸡！海港酒家最新孖宝优惠 星期一至日晚市供应  

海港酒家、海王渔港及真味鲜厨一向是家庭聚会和朋友饭局的热门选择，最近，这几家食府联合推出震撼晚市优惠，旨在让食客以超值价钱品尝高品质的招牌菜式。当中「晚市孖宝」优惠，只需$198即可同时享用清蒸沙巴龙趸及脆皮烧鸡，绝对是晚饭加餸的性价比之选！

海港酒家$198晚市孖宝 清蒸沙巴龙趸+经典脆皮烧鸡

海港酒家推出震撼晚市优惠。

对于追求新鲜原味的食客来说，清蒸海鲜无疑是最佳选择。这次优惠选用的沙巴龙趸，确保条条生猛，足足一斤重。龙趸以肉质嫩滑、鱼味鲜甜且少骨见称，简单配上豉油、姜丝和葱段清蒸，最能突显其原始鲜美。鱼肉蒸得恰到好处，口感细腻弹牙，每一口都是对味蕾的极致款待，让人回味无穷。

除了鲜鱼，粤菜中的烧味同样考验师傅功力。优惠中的脆皮烧鸡（半只）是另一亮点。烧鸡外皮呈现诱人的金黄色，口感薄脆，咬下去发出清脆声响。里面的鸡肉却依然保持鲜嫩多汁，完全不干柴，成功锁住丰富肉汁。这道菜无论是大人或小孩都必定喜欢，其香气扑鼻，作为晚餐的主角绝对绰绰有余。

海港酒家优惠详情