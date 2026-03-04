Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

$198叹匀龙趸+烧鸡！海港酒家最新孖宝优惠 星期一至日晚市供应  

饮食
更新时间：16:13 2026-03-04 HKT
发布时间：16:13 2026-03-04 HKT

海港酒家、海王渔港及真味鲜厨一向是家庭聚会和朋友饭局的热门选择，最近，这几家食府联合推出震撼晚市优惠，旨在让食客以超值价钱品尝高品质的招牌菜式。当中「晚市孖宝」优惠，只需$198即可同时享用清蒸沙巴龙趸及脆皮烧鸡，绝对是晚饭加餸的性价比之选！

海港酒家$198晚市孖宝 清蒸沙巴龙趸+经典脆皮烧鸡

对于追求新鲜原味的食客来说，清蒸海鲜无疑是最佳选择。这次优惠选用的沙巴龙趸，确保条条生猛，足足一斤重。龙趸以肉质嫩滑、鱼味鲜甜且少骨见称，简单配上豉油、姜丝和葱段清蒸，最能突显其原始鲜美。鱼肉蒸得恰到好处，口感细腻弹牙，每一口都是对味蕾的极致款待，让人回味无穷。

除了鲜鱼，粤菜中的烧味同样考验师傅功力。优惠中的脆皮烧鸡（半只）是另一亮点。烧鸡外皮呈现诱人的金黄色，口感薄脆，咬下去发出清脆声响。里面的鸡肉却依然保持鲜嫩多汁，完全不干柴，成功锁住丰富肉汁。这道菜无论是大人或小孩都必定喜欢，其香气扑鼻，作为晚餐的主角绝对绰绰有余。

 

海港酒家优惠详情

  • 优惠名称： 晚市优惠孖宝

  • 优惠价格： $198 (原价 $268)

  • 菜式包括：

    • 清蒸沙巴龙趸 (一条，约一斤)

    • 脆皮烧鸡 (半只)

  • 供应时间： 每晚5:30后供应

  • 订座热线： 3516 8200

  • 供应分店：

    • 海港酒家： 淘大店、大埔宝湖花园店、粉岭帝庭轩店、上水新丰店、观塘亚太中心店、翔龙湾店、西环西宝城店

    • 海王渔港： 将军澳新都城二期店

    • 真味鲜厨： 金鸡店

  • 条款及细则：

    • 只限堂食。

    • 另收茶芥及加一服务费。

    • 食品更改或停售恕不另行通知。

    • 优惠产品售完即止。

    • 所有图片仅供参考，并须受有关条款及细则约束。

 

同场加映：九龙东帝苑酒店午市点心全单85折！周末茶市免茶芥 $8起叹即制梳乎厘班戟/点心/粥粉面

 

 

