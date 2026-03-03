内地客帮衬中环老字号 埋单惊见上汤豆苗价钱呻「以后不敢去了」 网民：落单前要问价钱

在香港中菜餐厅用餐时，菜单上或会出现部分菜式未有标明价格的情况，需直接向店员查询。最近，一名内地游客到中环著名老字号中菜馆用餐，点选一份菜单上没有标明价格的「上汤豆苗」，结账时才发现价格比想像中高，对此大感意外，遂于网上分享事件，有网民提醒，「落单前问价钱是常识吧！」

内地客帮衬中环老字号 埋单惊见上汤豆苗价钱呻「以后不敢去了」

事缘，一名内地游客近日慕名前往中环一间老字号中菜馆，点选一份「上汤豆苗」，他表示该菜式在菜单上没有标明价格，「以为炒个青菜很便宜」，但是在结帐时才发现，原来这客上汤浸豆苗为240港币，瞬间被价格震惊，惟并只能无奈付款，笑言「以后不敢去了」。

网民提醒：落单前问价钱是常识吧！

对于事主经历，不少网民认为食客有责任在落单前主动询问价格，留言指「落单前问价钱是常识吧」、「点单前一定要习惯先问价格再决定要不要！」、「餐牌上没有价格的菜肴，必须问价钱，以免争拗」；有人则表示「蔬菜不在你图片的点心纸上，是另外蛮厚的一本」、「豆苗一向贵，上汤煮更贵」。

有网民指出事主所光顾的中菜馆是著名的老字号，价钱比坊间昂贵十分正常，「豆苗喔！上汤喔！好贵喔。你问10个香港人啊也未必有一个人去过这处喝茶吧！」、「况且是贵价餐厅，好吃就OK，当见识一下」、「富豪饭堂之称的地方」、「如果真正的上汤，收这价钱不贵」、「他的位置，名气，还有香港的物价，也不叫被宰了。」

来源：小红书