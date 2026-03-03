Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地客帮衬中环老字号 埋单惊见上汤豆苗价钱呻「以后不敢去了」 网民：落单前要问价钱

饮食
更新时间：14:49 2026-03-03 HKT
发布时间：14:49 2026-03-03 HKT

在香港中菜餐厅用餐时，菜单上或会出现部分菜式未有标明价格的情况，需直接向店员查询。最近，一名内地游客到中环著名老字号中菜馆用餐，点选一份菜单上没有标明价格的「上汤豆苗」，结账时才发现价格比想像中高，对此大感意外，遂于网上分享事件，有网民提醒，「落单前问价钱是常识吧！」

内地客帮衬中环老字号 埋单惊见上汤豆苗价钱呻「以后不敢去了」

事缘，一名内地游客近日慕名前往中环一间老字号中菜馆，点选一份「上汤豆苗」，他表示该菜式在菜单上没有标明价格，「以为炒个青菜很便宜」，但是在结帐时才发现，原来这客上汤浸豆苗为240港币，瞬间被价格震惊，惟并只能无奈付款，笑言「以后不敢去了」。

网民提醒：落单前问价钱是常识吧！

对于事主经历，不少网民认为食客有责任在落单前主动询问价格，留言指「落单前问价钱是常识吧」、「点单前一定要习惯先问价格再决定要不要！」、「餐牌上没有价格的菜肴，必须问价钱，以免争拗」；有人则表示「蔬菜不在你图片的点心纸上，是另外蛮厚的一本」、「豆苗一向贵，上汤煮更贵」。

有网民指出事主所光顾的中菜馆是著名的老字号，价钱比坊间昂贵十分正常，「豆苗喔！上汤喔！好贵喔。你问10个香港人啊也未必有一个人去过这处喝茶吧！」、「况且是贵价餐厅，好吃就OK，当见识一下」、「富豪饭堂之称的地方」、「如果真正的上汤，收这价钱不贵」、「他的位置，名气，还有香港的物价，也不叫被宰了。」

来源：小红书

延伸阅读：港人买白胡椒粒浸水即溶兼无味 网民惊呼「我都买过！」内地网红教1招辨优劣

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
23小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:10
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
3小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
6小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
17小时前
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
00:36
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
3小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
2026-03-02 12:17 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
2026-03-02 15:28 HKT
酒楼＝长者饭堂？中学生也爱饮茶！Last Day约早茶告别校园 中六生：人生中最青春嘅一件事
酒楼＝长者饭堂？中学生也爱饮茶！Last Day约早茶告别校园 中六生：人生中最青春嘅一件事
饮食
21小时前
吴安仪社交平台宣布婚讯。
桌球｜吴安仪15年爱情长跑修成正果 社交平台宣布婚讯：开始人生新篇章
即时体育
4小时前