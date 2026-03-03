刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理

中环九记牛腩又又又再成为网民的讨论焦点！日前，向来作风出位，绰号「刘马车」的刘俊轩于中环九记进行了一场长达35分钟的「双语」直播闹剧，指控店家出售劣质食品，并且是「香港饮食界之耻」，并与老板潘国兴现场对质。最后，老板沉得住气，终以一招「击退」刘马车，令他离开现场，其后片段引来大批网民热议。

刘马车大闹九记牛腩！35分钟直播怒骂店家「香港饮食界之耻」

经常言行出位的刘马车日前于社交平台上进行直播，声称要「除三害」及「为公义发声」，前往米芝莲推介的中环老字号九记牛腩，就其食品品质问题与老板当面对质。整条直播片长达近35分钟，他一开始便对著镜头指控九记是「垃圾黑店」，直斥九记出品低劣，令客人「食到肚痛」，更声称这次来的目的并非搞事，而是「为公义发声，为香港市民出返啖气」。

随后他走入店内寻找老板，店员起初称老板不在香港，并要求他停止拍摄及离开。刘马车一度离开，但并非中止直播，反而是向对面店舖查问，获知九记老板其实在港，只是暂时不在店内，随即再度折返与店员理论。期间他更转用普通话向店内食客及镜头大声控诉，怒斥九记「服务态度又差 ，是香港饮食界之耻，影衰香港饮食业…搞到上环乌烟瘴气」。

九记老板现身 反常冷静处理

扰攘近10分钟后，九记老板潘国兴终于现身。面对镜头，潘国兴冷静地表示「我唔识你」，并要求刘马车不要拍摄。然而，刘马车情绪再度升级，大骂老板是「社会垃圾」并夹杂粗言秽语。期间，疑似「九记皇太后」，即老板的母亲亦在现场出现，更质疑「无端白事闹咩？」。

面对刘马车长达数十分钟的谩骂，一向「好好火」的九记老板这次选择「忍火」，并未与他发生正面冲突，而是直接报警处理。警方到场后将刘马车劝离餐厅，并登记其个人资料，事件才告一段落。

网民质疑行为过激︰打住正义旗号 周围赚流量

刘马车这次踩场事件，虽然最终得以和平方式解决，但「火爆」老板的冷静处理方式显然成为焦点。事件亦引起网民热烈讨论，不少人批评刘马车是「打住正义旗号做无意义嘅事，周围赚流量」，认为其行为过激，「真系唔惊人告佢诽谤」。

资料来源︰刘马车@YouTube