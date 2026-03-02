Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

铜锣湾夜茶推介！半夜叹$10起粥/点心/蒸饭/$42孖宝套餐 网民：少贵也是要接受

饮食
更新时间：16:45 2026-03-02 HKT
发布时间：16:45 2026-03-02 HKT

近年饮食业经营困难，食肆偏向「早收工」，要寻找一处灯火通明的宵夜食堂并非易事。铜锣湾专门提供点心的「优点点心专门店」，便成为了夜猫子们的福音。最近有网民分享其凌晨的用餐体验，引发不少关注。其中最吸引的，莫过于$42即可享用两款点心的「孖宝套餐」，为午夜的铜锣湾增添了一份温暖的美味。

网民实测铜锣湾凌晨饮夜茶 「少贵也是要接受」

近日有网民于Facebook「香港点心关注组」分享，他在凌晨时分到访位于铜锣湾渣甸街的「优点点心专门店」。在深夜选择不多的情况下，这家点心店无疑是个好去处。该网民点选了梅菜肉饼饭、烧卖及牛肉肠。他评价道，价值$40的「梅菜肉饼饭」味道尚可，梅菜咸香突出，配上肉饼，是经典的港式风味。至于加价$20换购的烧卖与单点的牛肉肠，则属不过不失之作。

他又提到茶位费每位$8「真的不值」，但「凌晨12点9，还可以食到点心，少贵也是要接受的」，而且店舖有点心孖宝等套餐优惠，比单点划算得多。

$10加购粥品 $42孖宝套餐性价比高

根据店内海报，这家点心专门店推出了多款优惠套餐，让食客能以更实惠的价钱品尝多种美食。当中以「孖宝套餐」最为吸引，只需$42，便可于A区及B区餐单中各选一款点心。A区选择包括皮蛋瘦肉粥、香煎萝卜糕、安虾咸水角等，而B区则有爽滑牛肉肠、鲜竹牛肉球、名酱蒸凤爪等经典款式。两者搭配，既能满足口腹之欲，价钱亦相当合理。

此外，店家还提供「悭钱孖宝」及「热卖孖宝」加配优惠。凡惠顾任何点心，只需加$10即可换购皮蛋瘦肉粥或柴鱼花生粥一碗，对于想在深夜喝一碗热粥暖胃的食客而言，绝对是超值之选。若想吃得更丰盛，也可选择加$20配搭一款蒸饭，如凤爪排骨饭或梅菜肉饼饭。这些灵活的配搭，让顾客能自由组合出最符合个人口味与预算的宵夜大餐。

「优点点心专门店」

  • 地址：铜锣湾渣甸街

  • 精选优惠

    • 孖宝套餐：$42可于指定A、B餐单中各选一款点心。

    • 悭钱孖宝：惠顾任何点心，加$10即可换购指定粥品一款。

    • 热卖孖宝：惠顾蒸饭，加$20即可换购指定点心一款。

    • 健康孖宝：惠顾炖汤，加$20即可换购蒸饭或点心一款。

    • 饮品优惠：堂食可以$5优惠价换购汽水、豆浆、咖啡、奶茶、柠檬茶或红豆冰。

  • 条款及细则

    • 优惠适用于堂食及外卖，全日供应。

    • 所有食品售完即止。

    • 宣传图片仅供参考，餐点以实物为准。


图片及资料来源：香港点心关注组＠Facebook 

 

同场加映：太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手

 

 

 

 

 

 

