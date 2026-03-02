明星海鲜酒家新蒲岗店突结业！大半年连执三间 网民慨叹：呢区开左廿几年
更新时间：11:24 2026-03-02 HKT
发布时间：11:24 2026-03-02 HKT
发布时间：11:24 2026-03-02 HKT
近年本港饮食业经营环境充满挑战，结业潮此起彼落。连锁品牌「明星海鲜酒家集团」亦未能幸免，旗下位于新蒲岗的「明星海鲜烧鹅专门店」于3月1日突然宣布结业，为集团大半年内第三间关闭的分店。有街坊慨叹结业消息突然，对这间经营逾二十载的老店告终感到惋惜。
新蒲岗明星海鲜烧鹅专门店突结业 店员执拾清场
新蒲岗明星海鲜烧鹅专门店位于爵禄街明星商场，该分店门外贴上公告，指酒家于3月1日「光荣结业」。结业内容提及「感谢贵客多年来支持」，并指引顾客「如欲惠顾早午茶晚市及晚饭 请移玉步前往本集团其他分店」。结业当日，酒楼门前堆放了大量待处理的杂物，包括碗碟、餐具及啤酒等，场面略显混乱，引来不少途人注目。
网民反应两极 「而家先执算叻」
对于这间地区老店的离场，网民反应两极。不少人对其结业表示不舍，有留言指「呢区开左廿几年，而家先执算叻！」，更勾起对前身「公爵酒楼」的怀念。
然而，亦有大量网民批评该店近年服务及食物水准下滑，直言「一早预咗好快执笠，招呼好差，尤其系光头肥经理」、「真心出品麻麻」。更有食客抱怨：「怪吾之得先前啲烧味又干又硬。 横掂都执怕乜卖隔夜餸」。有网民认为，相比同区其他酒楼，「同区越秀广场长盈好好多」。此外，亦有评论对员工的生计表示担忧：「又多一班人失业，点解唔坚持本地揾钱，回报返本地。」
明星集团旗下10多间分店 近年变动频繁
明星海鲜酒家集团于2000年成立，旗下拥有多个品牌，包括「明星海鲜酒家」、「明星海鲜烧鹅专门店」、「明星皇宫」、「明星金阁」等，分店遍布全港。该集团以其「招牌烧鹅」闻名，金黄酥脆的外皮与鲜嫩肉质，曾是无数食客的共同回忆。
然而，上年年中，黄大仙竹园的「明星海鲜烧鹅专门店」及屯门蝴蝶广场的「明星海鲜烧鹅专门店」相继结业，连同新蒲岗店关闭，集团在大半年内连失三间酒楼。
图片来源：黄大仙区友＠Facebook
同场加映：鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
最Hit
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
2026-03-01 09:00 HKT
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
2026-03-01 11:06 HKT
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
2026-02-28 06:00 HKT
两蚊两折｜4月起生效 10元或以上车费付正价两折 一文睇清收费安排重点！
2026-03-01 11:00 HKT