明星海鲜酒家新蒲岗店突结业！大半年连执三间 网民慨叹：呢区开左廿几年

近年本港饮食业经营环境充满挑战，结业潮此起彼落。连锁品牌「明星海鲜酒家集团」亦未能幸免，旗下位于新蒲岗的「明星海鲜烧鹅专门店」于3月1日突然宣布结业，为集团大半年内第三间关闭的分店。有街坊慨叹结业消息突然，对这间经营逾二十载的老店告终感到惋惜。

新蒲岗明星海鲜烧鹅专门店突结业 店员执拾清场

新蒲岗明星海鲜烧鹅专门店于3月1日突然结业。（网上图片）

酒楼门前堆放了大量待处理的杂物，包括碗碟、餐具及啤酒等。（网上图片）

明星海鲜酒家新蒲岗店是街坊酒楼，开业多年。 （网上图片）

新蒲岗明星海鲜烧鹅专门店位于爵禄街明星商场，该分店门外贴上公告，指酒家于3月1日「光荣结业」。结业内容提及「感谢贵客多年来支持」，并指引顾客「如欲惠顾早午茶晚市及晚饭 请移玉步前往本集团其他分店」。结业当日，酒楼门前堆放了大量待处理的杂物，包括碗碟、餐具及啤酒等，场面略显混乱，引来不少途人注目。

网民反应两极 「而家先执算叻」

对于这间地区老店的离场，网民反应两极。不少人对其结业表示不舍，有留言指「呢区开左廿几年，而家先执算叻！」，更勾起对前身「公爵酒楼」的怀念。

然而，亦有大量网民批评该店近年服务及食物水准下滑，直言「一早预咗好快执笠，招呼好差，尤其系光头肥经理」、「真心出品麻麻」。更有食客抱怨：「怪吾之得先前啲烧味又干又硬。 横掂都执怕乜卖隔夜餸」。有网民认为，相比同区其他酒楼，「同区越秀广场长盈好好多」。此外，亦有评论对员工的生计表示担忧：「又多一班人失业，点解唔坚持本地揾钱，回报返本地。」

明星集团旗下10多间分店 近年变动频繁

明星海鲜酒家集团于2000年成立，旗下拥有多个品牌，包括「明星海鲜酒家」、「明星海鲜烧鹅专门店」、「明星皇宫」、「明星金阁」等，分店遍布全港。该集团以其「招牌烧鹅」闻名，金黄酥脆的外皮与鲜嫩肉质，曾是无数食客的共同回忆。

然而，上年年中，黄大仙竹园的「明星海鲜烧鹅专门店」及屯门蝴蝶广场的「明星海鲜烧鹅专门店」相继结业，连同新蒲岗店关闭，集团在大半年内连失三间酒楼。

图片来源：黄大仙区友＠Facebook