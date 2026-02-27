大家乐元宵限时优惠！鲍鱼花胶套餐减$15 配叉烧/小菜/白饭

港人热棒的连锁快餐店大家乐（Café de Coral）一直以其多元化的餐饮选择及高性价比而广受大众欢迎，为迎接3月3日正月十五元宵佳节，大家乐特别推出元宵团聚连环赏，让顾客能以超值价格与亲朋好友共享丰盛美食，当中鲍鱼花胶盛宴套餐更劲减$15，优惠价只需$74起，有齐鲍鱼花胶煲及红烧素翅，绝对是佳节期间不容错过的餐饮选择。

元宵佳节即是中国的情人节，亦是亲朋好友的团圆佳节。大家乐日前推出「元宵团聚连环赏」优惠，让食客以更优惠价钱品尝到丰富的人气套餐。由即日起至3月3日元宵节当日，顾客惠顾大家乐的鲍鱼花胶盛宴套餐，即可减$15，于全线门市供应，外卖或堂食均可。

优惠设有两种套餐选择，包括一人及二人餐。一位用套餐包括主菜可选鲍鱼花胶栗子炆鸡煲或狮子头煲，搭配一锅红烧素翅、白饭及中国菜，原价$89，优惠后只需$74。而二人份套餐更丰盛，除有鲍鱼花胶栗子炆鸡煲或狮子头煲外，另配两客红烧素翅、浓郁的蜜汁叉烧、白饭2客及中国茶，以及任选小菜一款，原价$148，现只需$133即可享用，为佳节晚餐增添满满的幸福感。

资料来源︰大家乐 Café de Coral