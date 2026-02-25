香港W酒店KITCHEN买一送一自助餐优惠！低至$323/位叹龙虾/雪蟹脚/自家制Gelato
更新时间：19:21 2026-02-25 HKT
发布时间：19:21 2026-02-25 HKT
发布时间：19:21 2026-02-25 HKT
香港W酒店的KITCHEN餐厅以高质素的环球美食自助餐深受饕客欢迎，餐厅最近与上海外滩W酒店联乘，推出全新「沪」味主题自助餐，带来一系列精致的上海风味菜式。最吸引莫过于是限时推出买一送一超抵优惠，顾客可能以低至$323的价钱，尽享长达3.5小时的星级酒店自助晚餐，任食龙虾、雪蟹脚、面包蟹及自家制Gelato等，性价比极高。
即时开抢
【快闪｜买一送一】香港W酒店KITCHEN餐厅自助餐
>>按此预订<<
香港W酒店买一送一低至$323！叹龙虾/雪蟹脚/自家制Gelato
这次自助餐的一大亮点，是香港W酒店与上海外滩W酒店的联乘合作，将多款外滩风味的菜式带到香港食客的餐桌上。自助餐重点推介包括有石库门南乳汁烧肉、咸蛋黄焗膏蟹、香柠油爆虾、古法香酥鸭及羊肚菌鲜肉汤丸炖鸡等功夫菜，完美展现传统上海菜的精髓。
场内更设有即点即制上海点心专区，食客可现场欣赏大厨即制的上海小笼包、鲜肉锅贴及火腿梅干菜酥饼等经典点心，以及有桂花酒酿小圆子、桂花拉糕等传统甜品作结。另外，餐厅亦将如常供应招牌冰镇海鲜吧，如龙虾、蚬、蓝青口、面包蟹及雪蟹脚等，更有自家制的Gelato，以及无限畅饮香槟、红白酒及无酒精特调饮品，为这场盛宴划上完美句号。
【快闪优惠｜买一送一】自助午餐｜无限供应面包蟹、冰镇海鲜、各款寿司、刺身及畅饮指定饮品（复活节假期开放预订）
- 供应时间︰12nn-2:30pm
- 优惠价：
- 星期一至五$646/2位，平均$323/位（原价$592/位）
- 星期六至日及公众假期$802/2 位 ，平均$401/位（原价$735/位）（已包括原价加一服务费）
- 备注︰星期六、日及公众假期供应雪蟹脚；星期一至五连指定果汁无限畅饮；星期六至日连指定汽泡酒无限畅饮
- >>按此预订<<
【快闪优惠｜买一送一】自助晚餐｜无限供应龙虾、雪蟹脚、冰镇海鲜、各款寿司、刺身及畅饮指定饮品（复活节假期开放预订）
- 供应时间︰
- 星期一至四、公众假期及前夕：6pm-10pm
- 星期五至日、公众假期及前夕：首轮6pm-8pm，次轮8:30pm-10:30pm
- 优惠价：星期一至四$1,018/2 位，平均$509/位（原价$933/位）
- 星期五至日、公众假期及前夕$1,090/2 位，平均$545/位（原价$999/位）
- （已包原价加一服务费）
- 备注︰星期一至四连指定果汁无限畅饮；星期五至日、公众假期及前夕连指定汽泡酒无限畅饮
- >>按此预订<<
香港W酒店自助餐优惠详情
- 优惠期(预订期) ：2026 年 2 月 25 日 12:00 至 3 月 2 日 23:59
- 用餐日期：2026 年 3 月 2 日至 2026 年 4 月 30 日
- 地址：香港九龙港铁九龙站柯士甸道西 1 号 香港 W 酒店 KITCHEN / WOOBAR
延伸阅读︰尖沙咀凯悦酒店自助餐推长者优惠！乐悠咭专享6折优惠 叹海鲜/铁板烧/烧烤美食
最Hit
跨代共融在房协 全方位提升社区幸福感
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
2026-02-24 17:02 HKT