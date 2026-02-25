香港W酒店KITCHEN买一送一自助餐优惠！低至$323/位叹龙虾/雪蟹脚/自家制Gelato

香港W酒店的KITCHEN餐厅以高质素的环球美食自助餐深受饕客欢迎，餐厅最近与上海外滩W酒店联乘，推出全新「沪」味主题自助餐，带来一系列精致的上海风味菜式。最吸引莫过于是限时推出买一送一超抵优惠，顾客可能以低至$323的价钱，尽享长达3.5小时的星级酒店自助晚餐，任食龙虾、雪蟹脚、面包蟹及自家制Gelato等，性价比极高。

【快闪｜买一送一】香港W酒店KITCHEN餐厅自助餐

香港W酒店买一送一低至$323！叹龙虾/雪蟹脚/自家制Gelato

这次自助餐的一大亮点，是香港W酒店与上海外滩W酒店的联乘合作，将多款外滩风味的菜式带到香港食客的餐桌上。自助餐重点推介包括有石库门南乳汁烧肉、咸蛋黄焗膏蟹、香柠油爆虾、古法香酥鸭及羊肚菌鲜肉汤丸炖鸡等功夫菜，完美展现传统上海菜的精髓。

场内更设有即点即制上海点心专区，食客可现场欣赏大厨即制的上海小笼包、鲜肉锅贴及火腿梅干菜酥饼等经典点心，以及有桂花酒酿小圆子、桂花拉糕等传统甜品作结。另外，餐厅亦将如常供应招牌冰镇海鲜吧，如龙虾、蚬、蓝青口、面包蟹及雪蟹脚等，更有自家制的Gelato，以及无限畅饮香槟、红白酒及无酒精特调饮品，为这场盛宴划上完美句号。

【快闪优惠｜买一送一】自助午餐｜无限供应面包蟹、冰镇海鲜、各款寿司、刺身及畅饮指定饮品（复活节假期开放预订）

供应时间︰12nn-2:30pm

优惠价：

星期一至五$646/2位，平均$323/位（原价$592/位）

星期六至日及公众假期$802/2 位 ，平均$401/位（原价$735/位）（已包括原价加一服务费）

备注︰星期六、日及公众假期供应雪蟹脚；星期一至五连指定果汁无限畅饮；星期六至日连指定汽泡酒无限畅饮

【快闪优惠｜买一送一】自助晚餐｜无限供应龙虾、雪蟹脚、冰镇海鲜、各款寿司、刺身及畅饮指定饮品（复活节假期开放预订）

香港W酒店自助餐优惠详情