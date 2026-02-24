OK便利店免费送水？符合1条件即获「爱心服务」 官方证实：默默存在咗好耐

便利店是不少都市人生活中不可或缺的一环，除了提供商品，细心的服务有时更能触动人心。近日，有网民分享在OK便利店（Circle K）购买药物时，获店员免费赠送樽装水的经历。这个暖心举动在网上迅速传开，引起广泛热议及赞赏，不少人大赞「人间有爱」。

OK便利店买药送水 网民大赞「人间有爱」

有网民于新年期间在社交平台Threads上分享个人经历，表示在OK便利店买药时，店员姐姐的一个善举让他深为感动。该帖文发出后，不少网民才惊讶地发现，原来OK便利店买药送水是一个长期存在的「隐藏福利」，纷纷表示未来会优先选择光顾OK便利店。

事件的开端是一名网民在年初一凌晨到OK便利店购买多盒「幸福伤风咳素」。根据他的描述，当时售货员姐姐看见他一次过购买大量药物，便关切地对他说：「傻猪嚟嘅，唔好咁买呀。边有人新年去买药㗎？我送支水俾你啦。」事主后来查看收据，确认店员真的没有收取樽装水的费用，让他不禁感叹「人间有爱，香港人万岁 」。

官方回应证「福利」：Circle K 随时撑你

该分享帖文在网上引起极大回响，许多网民纷纷表示「依家先知原来OK买药送水」、「先不论价钱

起码叫方便咗先」、「咁好服务」、「劲贴心」。更有网民分享曾为OK员工的经历，「都真系唔少人唔知，会攞多支水嚟埋单，所以成日都要问细size免费㖞，帮你换好唔好呀，然后顺手讲句买药送水呀」。

事件蕴酿数日后，OK便利店亦在其官方社交媒体专页上作出回应，证实事件属实。OK便利店表示，这个「隐藏福利」已经存在很久，初衷是理解顾客买药时的不适与需要，希望他们能即时服药，早日康复。OK便利店强调：「『Easy Life, Easy Smile』唔只系一句口号，更加系我哋对每一位顾客嘅小小心意。」官方的温情回应，再度赢得网民一致好评。



图片及资料来源：OK便利店、Threads