百佳大手笔送5条Tempo+原箱柠檬茶！买牙膏即送 连袋装纸巾/手纸/不锈钢真空保温壶总值超过$314.9

新一年想好好宠爱自己，便要从日常护理细节做起。百佳最近推出全方位个人护理优惠，让消费者能以更实惠的价钱，添置牙膏、沐浴露等日常必需品。在众多优惠中，以高露洁（Colgate）的牙膏推广最为瞩目，顾客只需购买指定数量的牙膏，即可获赠总值超过$300的丰富礼品，绝对是囤货的最佳时机！

牙膏优惠再创新高！送Tempo/柠檬茶/纸巾

购买指定数量的牙膏，即可获赠总值超过$300的丰富礼品。

口腔健康是整体健康的基石，而牙龈护理更是重中之重。是次推广的主角是高露洁全效专业深层牙龈修护牙膏。此系列牙膏专为改善牙龈健康而设，其配方能深入清洁牙齿，同时有效修护及强化牙龈，预防流血及发炎等常见问题。现在百佳PNS网购推出惊喜组合，购买6支95-115克装的此款牙膏，即可带走价值$314.9的礼品，包括5件Tempo三层印花卫生纸10卷装、1件Tempo袋装面纸4包装、维他原箱钖兰柠檬茶饮品250毫升6包4排以及倩丝亲肤4层Ｑ版纸手巾18包装，实用性极高。若再多买2支，更可额外获赠小牛角不锈钢真空保温壶一个，优惠力度前所未有。

沐浴及个人护理产品 同步优惠

除了牙膏，优惠活动亦涵盖其他个人护理需要。注重个人卫生的家庭，可考虑滴露（Dettol）沐浴露套装，其品牌一向是信心的保证。购买两套即可获赠多款实用礼品。此外，Haleon旗舰店亦提供限时推广，旗下品牌如舒适达（Sensodyne）及牙龈适（parodontax）等，一向深受消费者信赖。活动期间于店内消费满$499，即可获赠$50大家乐现金券，让您在守护健康的同时，也能享受美食。

百佳优惠详情