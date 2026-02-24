长沙湾时光倒流价$1.7/只煎饺！韭菜/粟米猪肉饺配秘制辣酱 店外现排队人龙 网民：唔知点赚到钱

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

在香港，外出用餐的成本日益增加，但仍有地区小店提供价廉物美的选择，成为逆市奇葩。近日，有网民发现长沙湾小店惊现「时光倒流价」煎饺，只售$5/3只，平均$1.7/只，且有韭菜及粟米猪肉饺两款选择，吸引不少街排队购买，同时引来网民担心：「唔知点赚到钱」。

近日，有网民发现长沙湾有小店推出「时光倒流价」煎饺，定价分为$5/3只、$10/6只、$20/12只，口味则有韭菜猪肉饺及粟米猪肉饺两款，平均每只只需约$1.7，而且饺子份量十足，再配上店家秘制辣酱，相当抵食！店外更不时出现人龙，特别晚市时段近10人排队购买，足见其人气。

这间小店名为「幸福饺子」，除了长沙湾，在湾仔及油麻地亦有设分店。除了煎饺，小店另有供应各式地道街头小食，定价相当亲民，包括鱼蛋及鳕鱼烧卖售价为$10/7粒，以及每日新鲜豆腐花$10/碗，可选原味、姜汁或冰糖桂花。

网民好奇：唔知点赚到钱

小店的定价相宜，不过引来网民担心利润情况，「真系平，$5/3只真系唔知点赚到钱」、「够唔够交租㗎？」；有网民表示称小店门外不时有多人排队，「两次见都排长龙」、「应该几好生意，10点几都系咁煎」、「试咗韮菜饺，拎返屋企时好香，煎得唔错」。不过，亦有网友光顾后表示味道普通，「这个我吃过，有时煎得浓（㶶）了D」、「真心试过味道普通」、「早几日试过一次，好味精。唔知系饺本身定系佢啲豉油」。

幸福饺子

  • 地址：长沙湾青山道378号和兴大厦地下

文:RY

资料及图片来源:长沙湾美食及消费关注组

延伸阅读：再有茶餐厅现「时光倒流价」！$28猪扒双拼面兼送冻饮 网民震惊：2013价位

 

 

 

