Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

红磡5星级酒店中菜厅海云天任食片皮鸭优惠！$198起连点心/酸菜鱼/烧味放题 每位加送鲍翅/焗蟹盖/叉烧

饮食
更新时间：12:00 2026-02-24 HKT
发布时间：12:00 2026-02-24 HKT

位于红磡、坐拥210度维港靓景的5星级酒店中菜厅九龙海逸君绰酒店海云天，一向以精致粤菜及点心备受食客追捧。最近，餐厅与旅游平台合作推出极吸引的快闪优惠，让食客能以亲民价钱，在无敌海景旁享受丰盛盛宴。当中无限时片皮鸭点心任食放题人均消费低至$198起，除了任食超过45款美食，每位客人更可获赠3款矜贵菜式，性价比极高！

2月24日12nn开抢
【快闪｜低至 32 折】九龙海逸君绰酒店海云天｜无限时片皮鸭点心任食放题
>>按此预订<<

海逸君绰酒店海云天片皮鸭/点心放题$198/位起！加送鲍翅、焗蟹盖、叉烧

这次放题的重头戏，绝对是即叫即切的京式片皮鸭。师傅将鸭烤得油光亮泽，再即席于食客面前片下连皮带肉的鸭件，搭配青瓜、京葱及甜面酱，并以温热薄饼包裹，层次丰富。除片皮鸭外，放题菜单还涵盖超过45款美食及饮品，选择包罗万有，例如原只鲜虾饺、蟹籽烧卖皇、乳山生蚝、麻辣鱼皮、去骨海南鸡、贵妃鸡、老坛酸菜鱼及潮州卤水等，均能满足不同食客口味。

想饱肚更可吃日式和牛饭及鲍鱼伴饭等，还有姜汁糕、枣皇糕、金丝脆麻花、椰汁桂花糕、糖水等多款精美甜品，保证捧腹而回。另外，惠顾无限任食放题的每位客人，更可额外获赠红烧鲍翅、黄金千丝焗蟹盖及柚子黑毛叉烧皇各一客，份量十足。


【快闪｜午市低至 32 折｜$198/位】片皮鸭点心任食无限时放题｜最长食足 240 分钟 >>按此预订<<

  • 优惠价︰星期一至日成人$198/位，儿童（身高介于90至120cm之间）$99/位（原价$596/位，大小同价）
  • 备注︰两位起；堂食需收茶芥每位$23及原价加一服务费每位$59.6

【快闪｜晚市低至 35 折｜$208/位】片皮鸭点心任食无限时放题｜最长食足 240 分钟 >>按此预订<<

  • 优惠价︰平日星期一至五（假期除外）成人$208/位；星期六日及公众假期成人$238/位；星期一至日儿童（身高介于90至120cm之间）$99/位（原价$596/位，大小同价）
  • 备注︰两位起；堂食需收茶芥每位$23及原价加一服务费每位$59.6

 

片皮鸭点心任食无限时放题详情

  • 优惠预订期：2026年2月24日12nn至3月2日11:59pm
  • 用餐日期：2026年2月25日至4月30日
  • 地址：九龙红磡德丰街 20 号海逸君绰酒店二楼
  • >>按此预订<<

延伸阅读︰大快活新春优惠！一连三星期大派$40大利是 早午茶晚市全日劲减

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
17小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
6小时前
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
知识转移
21小时前
医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍昨日（23日）被捕。
00:42
消息指医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍被落案起诉 明日提堂
突发
3小时前
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
17小时前
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
影视圈
20小时前
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
17小时前
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
时事热话
20小时前
路透社资料图片
马来西亚7.1级强震 专家指属深层隐没型地震 或8级地震先兆
即时国际
4小时前