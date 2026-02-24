红磡5星级酒店中菜厅海云天任食片皮鸭优惠！$198起连点心/酸菜鱼/烧味放题 每位加送鲍翅/焗蟹盖/叉烧

位于红磡、坐拥210度维港靓景的5星级酒店中菜厅九龙海逸君绰酒店海云天，一向以精致粤菜及点心备受食客追捧。最近，餐厅与旅游平台合作推出极吸引的快闪优惠，让食客能以亲民价钱，在无敌海景旁享受丰盛盛宴。当中无限时片皮鸭点心任食放题人均消费低至$198起，除了任食超过45款美食，每位客人更可获赠3款矜贵菜式，性价比极高！

2月24日12nn开抢

【快闪｜低至 32 折】九龙海逸君绰酒店海云天｜无限时片皮鸭点心任食放题

>>按此预订<<

海逸君绰酒店海云天片皮鸭/点心放题$198/位起！加送鲍翅、焗蟹盖、叉烧

这次放题的重头戏，绝对是即叫即切的京式片皮鸭。师傅将鸭烤得油光亮泽，再即席于食客面前片下连皮带肉的鸭件，搭配青瓜、京葱及甜面酱，并以温热薄饼包裹，层次丰富。除片皮鸭外，放题菜单还涵盖超过45款美食及饮品，选择包罗万有，例如原只鲜虾饺、蟹籽烧卖皇、乳山生蚝、麻辣鱼皮、去骨海南鸡、贵妃鸡、老坛酸菜鱼及潮州卤水等，均能满足不同食客口味。

想饱肚更可吃日式和牛饭及鲍鱼伴饭等，还有姜汁糕、枣皇糕、金丝脆麻花、椰汁桂花糕、糖水等多款精美甜品，保证捧腹而回。另外，惠顾无限任食放题的每位客人，更可额外获赠红烧鲍翅、黄金千丝焗蟹盖及柚子黑毛叉烧皇各一客，份量十足。



【快闪｜午市低至 32 折｜$198/位】片皮鸭点心任食无限时放题｜最长食足 240 分钟 >>按此预订<<

优惠价︰星期一至日成人$198/位，儿童（身高介于90至120cm之间）$99/位（原价$596/位，大小同价）

备注︰两位起；堂食需收茶芥每位$23及原价加一服务费每位$59.6

【快闪｜晚市低至 35 折｜$208/位】片皮鸭点心任食无限时放题｜最长食足 240 分钟 >>按此预订<<

优惠价︰平日星期一至五（假期除外）成人$208/位；星期六日及公众假期成人$238/位；星期一至日儿童（身高介于90至120cm之间）$99/位（原价$596/位，大小同价）

备注︰两位起；堂食需收茶芥每位$23及原价加一服务费每位$59.6

片皮鸭点心任食无限时放题详情