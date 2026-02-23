再有茶餐厅现「时光倒流价」！$28猪扒双拼面兼送冻饮 网民震惊：2013价位

在百物腾贵的香港，外出用餐的成本日益增加，但仍有小店坚持提供价廉物美的选择，成为逆市中的清泉。近日，有网民在社交平台分享，于荃湾一家旧式茶餐厅，竟能以震撼性的「时光倒流价」享用一顿丰富的下午茶。其中，$28的猪扒双拼面更附送冻饮，让不少人惊呼「回到十年前」，迅即引起网民热烈讨论。

荃湾富华餐厅街坊价下午茶 $28双拼面/$24三文治餐

有网民在社交平台分享，于荃湾一家旧式茶餐厅，竟能以震撼性的「时光倒流价」享用一顿丰富的下午茶。

仅售$28的「特价面餐」诚意满满。

除了粉面餐，餐厅另外还有$24 单拼三文治及$28特价饭的优惠选择。

这家名为「富华餐厅」的食店，坐落于荃湾四坡坊的巷弄中。从网民分享的相片可见，一碗热腾腾的「猪扒双拼面」份量十足，金黄酥脆的猪扒，配上煎蛋加粉面，旁边还有一杯清凉的冻柠茶，构成了经典的茶餐厅滋味。虽然店内装潢朴实，环境与一般旧式茶餐厅无异，但其超高的性价比，足以弥补一切。有食客认为，正因为其地理位置较为隐蔽，才能在租金压力下，继续为街坊提供如此实惠的菜式。

根据网民分享的餐牌显示，这个售价仅$28的「特价面餐」诚意满满。食客除了可享用招牌猪扒或鸡扒、沙爹牛肉、鸡中翼等主食外，更可以从肠仔、餐肉、鸡蛋、火腿等多项选择中任选一款，组成「双拼」。面底选择亦同样丰富，包括公仔面、米线、通粉等。如此多样的配搭，加上无需额外付费的冷热饮品，完美还原了昔日的茶餐厅风味与人情味。

网民热议抵食套餐 大赞「穷人恩物」

除了粉面餐，餐厅另外还有$24 单拼三文治及$28特价饭的优惠选择。帖文经由Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」分享后，迅速发酵，吸引大量网民留言。不少人对这个价钱感到难以置信，纷纷表示「咁平，抵㖞」、「2013年的价位」。有食客将其誉为「穷人恩物」，认为在生活成本高昂的环境下，这样的餐厅绝对是基层市民的福音。

当被问及食物味道时，发文者表示是「茶记水准」，评价中肯。大家普遍认为，富华餐厅的卖点不在于精致的装潢或顶级的味道，而是在于那份久违的、贴近民生的定价。

富华餐厅下午茶优惠