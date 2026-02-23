Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

再有茶餐厅现「时光倒流价」！$28猪扒双拼面兼送冻饮 网民震惊：2013价位

饮食
更新时间：19:18 2026-02-23 HKT
发布时间：19:18 2026-02-23 HKT

在百物腾贵的香港，外出用餐的成本日益增加，但仍有小店坚持提供价廉物美的选择，成为逆市中的清泉。近日，有网民在社交平台分享，于荃湾一家旧式茶餐厅，竟能以震撼性的「时光倒流价」享用一顿丰富的下午茶。其中，$28的猪扒双拼面更附送冻饮，让不少人惊呼「回到十年前」，迅即引起网民热烈讨论。

荃湾富华餐厅街坊价下午茶 $28双拼面/$24三文治餐　 

有网民在社交平台分享，于荃湾一家旧式茶餐厅，竟能以震撼性的「时光倒流价」享用一顿丰富的下午茶。
有网民在社交平台分享，于荃湾一家旧式茶餐厅，竟能以震撼性的「时光倒流价」享用一顿丰富的下午茶。
仅售$28的「特价面餐」诚意满满。
仅售$28的「特价面餐」诚意满满。
除了粉面餐，餐厅另外还有$24 单拼三文治及$28特价饭的优惠选择。
除了粉面餐，餐厅另外还有$24 单拼三文治及$28特价饭的优惠选择。

这家名为「富华餐厅」的食店，坐落于荃湾四坡坊的巷弄中。从网民分享的相片可见，一碗热腾腾的「猪扒双拼面」份量十足，金黄酥脆的猪扒，配上煎蛋加粉面，旁边还有一杯清凉的冻柠茶，构成了经典的茶餐厅滋味。虽然店内装潢朴实，环境与一般旧式茶餐厅无异，但其超高的性价比，足以弥补一切。有食客认为，正因为其地理位置较为隐蔽，才能在租金压力下，继续为街坊提供如此实惠的菜式。

根据网民分享的餐牌显示，这个售价仅$28的「特价面餐」诚意满满。食客除了可享用招牌猪扒或鸡扒、沙爹牛肉、鸡中翼等主食外，更可以从肠仔、餐肉、鸡蛋、火腿等多项选择中任选一款，组成「双拼」。面底选择亦同样丰富，包括公仔面、米线、通粉等。如此多样的配搭，加上无需额外付费的冷热饮品，完美还原了昔日的茶餐厅风味与人情味。

网民热议抵食套餐 大赞「穷人恩物」

除了粉面餐，餐厅另外还有$24 单拼三文治及$28特价饭的优惠选择。帖文经由Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」分享后，迅速发酵，吸引大量网民留言。不少人对这个价钱感到难以置信，纷纷表示「咁平，抵㖞」、「2013年的价位」。有食客将其誉为「穷人恩物」，认为在生活成本高昂的环境下，这样的餐厅绝对是基层市民的福音。

当被问及食物味道时，发文者表示是「茶记水准」，评价中肯。大家普遍认为，富华餐厅的卖点不在于精致的装潢或顶级的味道，而是在于那份久违的、贴近民生的定价。

 

富华餐厅下午茶优惠

  • 餐厅名称： 富华餐厅

  • 地址：荃湾四陂坊16号地舖

  • 优惠套餐： 特价双拼汤粉面餐（$28）、特价三文治套餐（$24）、下午茶特价饭（$28）；三款套餐均送冻热饮品

  • 供应时段：下午２- 5时

  • 条款及细则： 优惠详情及供应时间以餐厅最新公布为准。

 

同场加映：台男力捧$35四餸饭！ 逾20款菜式任拣激赞「真的很便宜」 港网民惊讶：居然来吃this this饭

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
影视圈
4小时前
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
饮食
8小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
12小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
旺角汇丰银行内地男涉用假钞及债券 面额逾$6亿 醒目职员揭发报警拘人
突发
3小时前
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
旅游
2026-02-22 17:10 HKT
冬季奥运︱谷爱凌今届首夺个人金牌 赛后始知外婆往生即泪崩
冬季奥运︱谷爱凌今届首夺个人金牌 赛后始知外婆往生即泪崩
即时国际
4小时前
PayMe收错利是秒退款险出事 港女「路不拾遗」 网民：1举动或惹祸上身｜Juicy叮
PayMe收错利是秒退款险出事 港女「路不拾遗」 网民：1举动或惹祸上身｜Juicy叮
时事热话
6小时前
LUNA SEA鼓手真矢离世终年56岁 奋战第4期大肠癌五年去年揭再患脑瘤 无缘登3月演出
LUNA SEA鼓手真矢离世终年56岁 奋战第4期大肠癌五年去年揭再患脑瘤 无缘登3月演出
影视圈
7小时前