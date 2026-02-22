连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日

快餐店座位向来流动性高，旨在方便食客迅速用餐，惟长时间「打趸」占用座位的行为近年在香港日益普遍，令真正需要用餐的顾客一位难求。日前有网民发现连锁快餐店大家乐，最近以「奇招」提醒顾客用餐后让座，于网上引起热烈讨论，更获不少网民称赞为德政，即睇内文详情。

大家乐贴告示吁食客「用餐后让座」！杜绝长期打趸霸位客

有网民日前于facebook群组「新．大家乐讨论区」上发文分享，指发现大家乐于分店内张贴了新的告示，内容包括「大堂座位供顾客用餐使用，请勿占用」、「用餐完毕，敬请让座」，以及「四人座位，请坐一边，利人利己」等标语。该网民对此表示大力支持，并指「呢啲告示牌，一早应该贴啦」，认为措施有助改善座位被长期占用的问题。

帖文一出，随即引起广大网民共鸣。不少人留言表示这些「打趸」现象是「已见惯哂」，例如将快餐店当「茶楼」或「自修室」，「攞杯水坐成日」；亦有网民称「老人家兴霸位畀街坊齐齐吹水」，学生则「食饱又喺度打机」，部分人甚至将「手机开到大大声」或进食外来食物，颇为滋扰。

网民激赞「德政」：名正言顺叫佢哋让坐

而上班族对此感受更深，有人指午饭时间非常紧张，却「有一班老人家霸哂台倾计」，甚至有人从下午一时多便开始等候下午茶，令赶时间的食客苦不堪言，有网民更无奈表示「我哋中午赶食饭返工就一定冇位」。

然而，大家乐张贴告示的举动杜绝霸位客，获得网民一致好评，大部分人认为能有效改善繁忙时间座位不足的问题，并对抗不文明的占座行为。不少人更认为告示的出现是「后生仔福音」，让他们在繁忙时间有据可依，可以「名正言顺叫佢哋让坐」。

资料来源︰ 新•大家乐讨论区