连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
更新时间：14:40 2026-02-22 HKT
发布时间：14:40 2026-02-22 HKT
发布时间：14:40 2026-02-22 HKT
快餐店座位向来流动性高，旨在方便食客迅速用餐，惟长时间「打趸」占用座位的行为近年在香港日益普遍，令真正需要用餐的顾客一位难求。日前有网民发现连锁快餐店大家乐，最近以「奇招」提醒顾客用餐后让座，于网上引起热烈讨论，更获不少网民称赞为德政，即睇内文详情。
大家乐贴告示吁食客「用餐后让座」！杜绝长期打趸霸位客
有网民日前于facebook群组「新．大家乐讨论区」上发文分享，指发现大家乐于分店内张贴了新的告示，内容包括「大堂座位供顾客用餐使用，请勿占用」、「用餐完毕，敬请让座」，以及「四人座位，请坐一边，利人利己」等标语。该网民对此表示大力支持，并指「呢啲告示牌，一早应该贴啦」，认为措施有助改善座位被长期占用的问题。
帖文一出，随即引起广大网民共鸣。不少人留言表示这些「打趸」现象是「已见惯哂」，例如将快餐店当「茶楼」或「自修室」，「攞杯水坐成日」；亦有网民称「老人家兴霸位畀街坊齐齐吹水」，学生则「食饱又喺度打机」，部分人甚至将「手机开到大大声」或进食外来食物，颇为滋扰。
网民激赞「德政」：名正言顺叫佢哋让坐
而上班族对此感受更深，有人指午饭时间非常紧张，却「有一班老人家霸哂台倾计」，甚至有人从下午一时多便开始等候下午茶，令赶时间的食客苦不堪言，有网民更无奈表示「我哋中午赶食饭返工就一定冇位」。
然而，大家乐张贴告示的举动杜绝霸位客，获得网民一致好评，大部分人认为能有效改善繁忙时间座位不足的问题，并对抗不文明的占座行为。不少人更认为告示的出现是「后生仔福音」，让他们在繁忙时间有据可依，可以「名正言顺叫佢哋让坐」。
资料来源︰新•大家乐讨论区
延伸阅读︰DSE考生控诉自修室霸位情况 呻被一类人噪音滋扰：「真正想温书嘅人冇位坐」 最难顶是这问题？
最Hit
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
2026-02-21 10:00 HKT
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
2026-02-20 15:47 HKT
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
2026-02-21 11:15 HKT