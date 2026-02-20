Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀5星酒店点心放题买二送二！$264叹叉烧/虾饺皇/烧卖/甜点 120分钟任点任食

饮食
更新时间：17:27 2026-02-20 HKT
发布时间：17:27 2026-02-20 HKT

位于尖沙咀的五星级香港凯悦酒店，其著名的中菜厅「凯悦轩」以融合现代艺术与二十年代茶馆的典雅风格，深受食客爱戴。最近，餐厅更推出极具吸引力的点心放题快闪优惠，以「买二送二」的震撼折扣，让顾客能以低近半价的价钱，在120分钟内无限品尝超过20款即叫即蒸的精致点心，绝对是家庭聚会或朋友相约品茗的绝佳机会！

尖沙咀凯悦酒店点心放题 买二送二叹20+点心/小食

点心放题包含了多款凯悦轩的招牌美点，款款用料上乘，即叫即蒸，保证新鲜热辣。当中的「蜜汁叉烧」是食客们的必点之选，严选本地梅头猪肉，肉质松软且富油香，配上餐厅秘制的蜜汁烧制，外层焦香，内里软嫩多汁，口感层次丰富。而点心界的经典「笋尖虾饺皇」，外皮晶莹剔透，薄而柔韧，包裹著爽甜弹牙的鲜虾与清脆的笋尖，每一口都是鲜味满满的享受。另外，「飞鱼子烧卖」在扎实的猪肉馅上，铺满了色彩亮丽的飞鱼子，增添了独特的卜卜口感，同样不容错过。

除了上述招牌菜式，放题菜单还提供超过二十款选择，满足不同食客的口味。从菜单可见，其他精致点心还包括外脆内软的「芒果沙律虾角」，将香甜芒果酱与鲜虾完美结合；口感丰富的「安虾咸水角」；还有暖心暖胃的「上汤牛肉球」与「金银蛋肉碎粥」等。甜点方面则有清润的「陈皮红豆沙」和冰凉爽口的「椰汁紫米冻糕」，为这场丰盛的点心盛宴画上完美句号。

凯悦轩的用餐环境将传统茶馆的精髓与现代艺术美学巧妙结合，营造出一个既高雅又舒适的空间。食客在这里不仅能品尝到地道的巧手点心，更能沉浸在其独特的文化氛围之中。长达120分钟的用餐时间，让您可以悠闲地与亲朋好友品茗畅谈，享受五星级酒店的惬意服务。无论是周末早午餐，还是平日想寻找一个高质素的用餐体验，这次的早鸟点心放题都是一个性价比极高的选择。

尖沙咀凯悦酒店点心放题优惠
  • 优惠内容：【快闪优惠｜买二送二】早鸟点心放题（上午10时至正午12时），四位HK$1,056，平均每位HK$264（已包括点心放题、茶芥及加一服务费）

  • 销售日期：2026年2月20日 15:00 至 2026年2月26日 23:59

  • 用餐日期：2026年2月21日 至 2026年3月31日

  • 餐厅资料

    • 地点：香港尖沙咀凯悦酒店3楼凯悦轩

    • 查询电话：3721 7788

  • 重要条款

    • 优惠需提早至少24小时前预订。

    • 优惠只限堂食，不设外卖。

    • 菜单内容或会因应季节及食材供应而作出调整，恕不另行通知。

    • 此优惠不可与其他推广、信用卡优惠或店内优惠券同时使用。

    • 如有任何争议，香港尖沙咀凯悦酒店保留最终决定权。

>>按此预订<<

 

