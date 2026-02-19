连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」

在物价腾贵的香港，要寻觅经济实惠的餐饮选择已非易事。日前，有网民在社交平台分享，于中环 Délifrance 以29元的价格享用下午茶，大赞「真心抵」，同时慨叹分店日益减少，意外引发了网民的广泛共鸣和热烈讨论。

Délifrance $29下午茶获网民激赞：「真心抵」

近日有网民在Threads分享，激赞他在中环Délifrance 享用的$29下午茶套餐「真心抵」。（网上图片）

近日有网民在Threads上载照片，分享他在中环环球大厦Délifrance 享用的下午茶套餐，性价比之高引起大量网民关注。据事主描述，下午茶套餐内容相当丰富，包括一份「番茄汤通」、一个「蛋沙律牛角包」以及一杯饮品。事主在帖文中形容这次消费「真心抵」，但随即流露出怀念之情，写道：「可惜Délifrance分店越来越少。以前同爸爸都食唔少。」字里行间充满对昔日时光的缅怀。其后，事主在回应其他网民时补充，认为食物质素对得起价钱，牛角包「真系good」，虽然通粉中的肉「有少许雪味」，但考虑到价钱，他表示：「29元，我唔介意，而且味道ok」。



网民慨叹分店越来越少「其实佢哋经营出咗咩事」

据悉该下午茶优惠仅限平日星期一至四特别供应，周末及公众假期暂停。不过这则帖文仍迅速触动了众多网民的神经，不少人留言表示认同，惊讶于今时今日仍有如此实惠的价格，高呼「$29 真系好抵!!!」。同时更引发了一场集体回忆，许多网民纷纷怀念起Délifrance的经典美食，如「白汁三文鱼软包」及「杏仁金砖」等。同时，更多的是对品牌分店萎缩的惋惜，有网民伤感地表示「机场执咗劲sad」，亦有人忆述德福、尖沙咀等分店已成过去，甚至好奇地问：「其实佢哋经营出咗咩事?」

图片及资料来源：Threads