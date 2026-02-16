上水平价烧味饭四拼只售$35！店家豪言「挑战香港最便宜物价！」网民：平过深圳

近年香港餐饮业成本上升，食饭越来越贵。近日上水有街市烧味档推出平价烧味饭，四拼有齐红肠、烧肉、白切鸡及豉油鸡，仅售35元，店家更以「挑战香港最便宜物价！」作宣传，成为近期平价美食热话，更有网民惊叹「平过深圳」！

上水平价烧味饭四拼只售$35 店家豪言「挑战香港最便宜物价！」

店家豪言「挑战香港最便宜物价！」（图片来源：联兴（润记）烧腊@小红书 ）

位于上水石湖墟街市的烧味档「联兴（润记）烧腊」，于社交平台发文，指推出平价烧味饭，四拼有齐红肠、烧肉、白切鸡及豉油鸡，「益街坊」价钱只售$35，比坊间便宜不少，豪言「平靓正」、「挑战香港最便宜物价。」

网民：平过深圳！

帖文引起网民关注，有人惊叹「平过深圳」、「真系香港物价？」，直呼为「穷人恩物」，亦有人回想「十年前大家乐四宝饭（都系卖）$35」。不过亦有人指出「地点太远，见到都想买」，店家回复指：「好多（人）都搭车过来上水街市买嘢，好平。」

联兴（润记）烧腊

地址：上水石湖墟街市L9

营业时间：早上6时30分 至 晚上7时30分

来源：联兴（润记）烧腊@小红书

文：M