麦当劳新春激抵优惠！$48叹18件麦乐鸡 青花椒味鸡翼/麦炸鸡分享桶/黄金脆薯牛堡/黄金菠萝鸡堡劲减

农历新年期间，亲友团聚的欢乐时刻，总少不了美食相伴。为迎接新春佳节，麦当劳App将推出限时惊喜，其中最吸引的莫过于「$48叹18件麦乐鸡」超值优惠，让您与挚爱亲朋以最划算的价格，共享经典滋味！

麦当劳新年三大超值分享餐强势登场 麦乐鸡/麦炸鸡/青花椒味鸡翼

想在新春团拜或朋友聚会中轻松准备派对食物？麦当劳为您贴心安排。由2月14日起至2月22日，麦当劳App一连七日推出三款CP值极高的美食优惠。皇牌产品「麦乐鸡」以近乎半价的$48元即可享用18件，金黄香脆的外皮包裹著鲜嫩多汁的鸡肉，无论是大人或小孩都无法抗拒。另外，新年派对必备的「麦炸鸡分享桶（6件）」亦提供激抵优惠价$68，顾客可自由选择原味、蜜糖BBQ或辣味等组合，其外皮酥脆、肉质嫩滑多汁的口感，绝对是派对焦点。而充满节日气氛的限定新品「开运青花椒味鸡翼桶（16件）」，仅售$78，微麻带香的独特风味为新年带来开运好兆头。

限定招财福堡 黄金脆薯牛堡/黄金菠萝鸡堡套餐减$5

除了多款炸鸡优惠，每年新春最令人期待的「招财福堡系列」也即将进入供应倒数阶段。此系列汉堡以其独特的风味和吉祥的寓意，已成为许多顾客新年必吃的开运美食。麦当劳App特别提供「黄金脆薯牛堡/黄金菠萝鸡堡四道菜套餐减$5」优惠，让粉丝们能把握最后机会，再次回味这款年度限定的滋味。不论是搭配香浓黑胡椒酱的牛肉汉堡，还是配上酸甜菠萝的鸡肉汉堡，两款选择均能为您的新春盛宴画上完美句点。

麦当劳App新春优惠详情

优惠期限： 2026年2月14日至2月22日

优惠平台： 麦当劳手机应用程式

重点优惠内容： $48 麦乐鸡（18件） $68 麦炸鸡分享桶（6件） $78 开运青花椒味鸡翼桶（16件） 黄金脆薯牛堡/黄金菠萝鸡堡四道菜套餐减$5



