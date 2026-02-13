Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「好锅日子」登陆将军澳！牛角集团一人火锅 $68起叹安格斯牛/牛舌/鲍鱼/扇贝/三重芝士玉子杂炊

饮食
更新时间：15:42 2026-02-13 HKT
发布时间：15:42 2026-02-13 HKT

与牛角属同一集团的人气一人火锅「好锅日子」（Shabu Days），自1月尾登陆将军澳东港城以来，广受食客欢迎。其开幕限定的「开业祭」优惠活动现已进入倒数阶段，当中至为吸引的$68半价叹「辛 ‧ 锅」火锅组合，以及连续多周的$1起追加优惠亦来到最后一轮，想以至抵价钱享受精致日式火锅的您，务必把握最后机会！

好锅日子进驻将军澳东港城 $68起叹安格斯牛1人火锅组合

「好锅日子」主打一人火锅，店内无论是宽敞的单人座，还是舒适的二至四人雅座，都经过精心布局，既满足了独自用餐的自在，也方便与挚友围炉共聚。其独家的「无烟抽风系统」，更能确保食客在尽情享受火锅后，依然能保持衣物清新，免除气味残留的烦恼。

品牌进驻东港城店即大搞开幕优惠，紧贴日本「旨辛」热潮的「辛 ‧ 锅」，以香辣浓郁的赤味噌汤底配上澳洲安格斯牛前腿肉，每一口都暖身开胃，是驱走寒意的最佳选择，开幕优惠更可以半价$68品尝，性价比极高。此外，东港城店限定的「TOMA锅」，以创新的「百香果三色茄汤」搭配豚梅肉，带来清新果酸与肉香交织的独特体验。餐后，不妨升级加点一份人气极高的杂炊，如「三重芝士玉子杂炊」，将火锅汤底的精华彻底吸收，为完美一餐画上句号。

把握最后一周！$1、$6疯抢追加配料

「好锅日子」东港城店的开幕优惠已进入最后阶段，以下为精选优惠，绝对不容错过：

开业祭月度优惠（即日至2月22日）：

  • $68叹「辛 ‧ 锅」组合： KABU PASS会员可以近半价的$68（原价$138）享用「辛 ‧ 锅」，套餐包括旨辛赤汤、100g澳洲安格斯牛前腿肉、50g牛舌、蔬菜盛合及珍珠白米饭，内容丰富，性价比极高。

  • $3追加乳酪杯： 凡惠顾「辛 ‧ 锅」火锅组合，即可以$3追加低脂蓝莓乳酪杯乙客（原价$15）。

  • $1 追加 姆指肠一件 (原价$3)

  • $6 追加 虎虾两件 (原价$38)

条款及细则：

  • 所有优惠需受相关条款及细则约束。

  • 「辛 ‧ 锅」半价优惠及其他会员优惠需为KABU PASS会员方可享用。

  • 优惠详情以「好锅日子」官方最新公布为准。

 

好锅日子 (Shabu Days)

  • 地址： 将军澳东港城106A舖

  • 营业时间：
    星期日至四及公众假期 11:30am - 10:30pm  
    星期五、六及公众假期前夕 11:30am - 11:00pm

 

