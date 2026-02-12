湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....

湾仔檀岛咖啡饼店结业｜在时代的洪流下，老店的传承与经营挑战日益严峻。屹立香港逾八十载、以酥皮蛋挞驰名的「檀岛咖啡饼店」，其湾仔分店于今日（12日）突然于社交平台宣布于3月结业，消息一出，令无数市民及游客感到惋惜。这一承载著几代港人集体回忆的食肆，最终不敌时代巨轮，黯然落幕。

檀岛咖啡饼店湾仔3月结业 驰名192层酥皮蛋挞/咖啡/奶茶

「檀岛咖啡饼店」湾仔分店的Facebook专页贴出结业告示，表示湾仔分店正式结束营业。作为香港第一代茶餐厅的翘楚，「檀岛」自1940年代开业以来，便以其香浓咖啡及酥皮蛋挞闻名，其门前对联「檀香未及咖啡香，岛国今成蛋挞国」更是深入民心。

「檀岛咖啡饼店」的创办人杨展熙先生被誉为「港式咖啡鼻祖」。餐厅要求出品「平靓正」，所有食物均「足料制作」，其中蛋挞、奶茶、咖啡的配方更是坚持「五十年不变」。据称，其驰名的酥皮蛋挞拥有192层酥皮，口感份外松化香酥，每逢出炉都吸引大批食客排队等候。

港人共同回忆 经典电影取景地

张学友、汤唯主演电影的《月满轩尼诗》曾到檀岛湾仔店取景。

「檀岛咖啡饼店」湾仔店不仅是本地人的共同回忆，更是经典电影《月满轩尼诗》的取景地，吸引不少外国游客慕名而来。随著创办人离世，餐厅由第二代接手，虽曾尝试开设科网分店及兼营火锅等新业务，但最终均已结束。

湾仔店的结业，意味著檀岛在香港的茶餐厅业务仅剩下将军澳连理街一间分店，以后食客想品尝其标志性的酥皮蛋挞风味，只能远赴它区。消息传出后，网上随即引起热议，大批网民留言表示「可惜」，字里行间充满不舍之情。不少人慨叹，一个时代的印记又再悄然逝去。