将军澳全新即捞海鲜火锅放题！长者$188无限时任食新鲜鲍鱼/大闸蟹/大头虾/烤生蚝/椰皇/榴梿/车厘子

将军澳美食版图迎来全新即捞海鲜火锅放题！占地达4,500呎的新派火锅店「太平洋火锅」隆重登场，以其宽敞的环境和极具竞争力的价钱，迅速成为区内外的热话。餐厅主打震撼的「马拉松式」用餐体验，其中午市可叹足4小时，而宵夜时段更是无限时任食，60岁以上长者更是任何时段均可享$188的极抵优惠价，让顾客可以彻底放松，尽情狂食！

将军澳太平洋即捞海鲜火锅放题 超长午市4小时/宵夜无限时任坐





有别于一般限时90分钟的火锅放题，「太平洋火锅」打破常规，为食客提供极之充裕的用餐时间。其中，「午休马拉松」时段由中午12时至下午4时，长达4小时，成人收费仅$248，让平日时间较松动的退休人士或家庭主妇，可以相约亲友，无拘无束地由火锅吃到下午茶。而晚上9时后入座，即可开启「无限时深宵食堂」模式，以$268的亲民价钱，任饮任食直至凌晨3时，绝对是夜猫子或收工较晚的打工仔，与朋友聚会、睇波畅谈的最佳选择。而60岁以上长者，则无论在任何时段，均可以$188优惠价享用，性价比极高。

即捞海鲜/任食大闸蟹回本

餐厅的自助区阵容鼎盛，最吸引眼球的，莫过于店内的大型海鲜鱼缸，食客可体验「即捞即煮」的乐趣，将活跳跳的大头虾、新鲜鲍鱼、沙白等海鲜直送餐桌。此外，熟食区的选择同样令人惊喜，店家不计成本提供无限量供应的清蒸大闸蟹，蟹盖下尽是黄澄蟹膏，绝对是回本必食之选。同场更有热烘烘的烤榴梿、串烧、烤生蚝、小龙虾等，目不暇给。

火锅的灵魂在于汤底，「太平洋火锅」特别呈献「五指毛桃汤底」，带有淡淡的椰子清香与药膳风味。肉类方面，选择亦非常丰富，包括澳洲安格斯牛肩胛以及西班牙五花腩片，无论是牛魔王还是猪肉爱好者都能在此找到心头好。

饮品的选择同样大方。除了常见的基本纸包及罐装饮品，还有新鲜椰皇可以任饮。水果亦有多款任拣，车厘子、蜜瓜、香蕉、柑、西瓜等，最适合用来解腻。

