佳宝快闪$98鲍鱼福袋！集齐花菇/蔬菜面/食油 轻松炮制贺年「捞起」

农历新年将至，家家户户都希望能准备一顿色香味俱全、寓意吉祥的团年饭。佳宝食品超市凭借其亲民的价格与多样化的货品选择，成为办年货的热门地点。今年，佳宝特别推出仅售$98的「丰盛福袋」，有齐鲍鱼、花菇、蔬菜面及食油，让您与家人轻松炮制出意头十足的贺年菜「风生水起丰盛捞」，为新一年带来好运与祝福！

佳宝$98贺年福袋！鲍鱼/花菇/蔬菜面/食油

这个价值$98的福袋，内容绝不马虎，每一项食材都经过精心挑选。福袋内包含两罐矜贵的「李锦记鲍鱼」，每罐重180克，鲍鱼肉质肥厚，口感弹牙，是团年饭桌上不可或缺的体面食材。搭配上厚肉饱满的特级花菇，浸发后菇香四溢，不仅味道鲜美，更象征著「花开富贵」。此外，福袋还配备了越南进口的四色蔬菜面，色彩缤纷，寓意家庭生活多姿多彩，健康满载。

即使是入厨新手，也能利用这个福袋轻松变身大厨。烹调「风生水起丰盛捞」的步骤非常简单。首先，将花菇完全浸软，使用福袋内附赠的900毫升「七鲜有机花生油」起锅，将花菇轻轻爆香，再加入蚝油以慢火焖煮，直至花菇完全吸收酱汁的精华，香气扑鼻。接著，将色彩缤纷的四色蔬菜面煮熟后铺在碟底，再将炆好的花菇和原粒鲍鱼铺在面上，形成一座「金山银山」，卖相极为吸引。最后，淋上醇香的花生油，便可邀请全家大小一同举起筷子，高喊吉祥话「捞起！捞得风生水起！」，将所有食材捞匀，共同分享这道美味又有好意头的贺年菜。

