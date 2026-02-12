年宵食档再现「水鱼价」！？土瓜湾日升小食韭菜饼杀入年宵定价倍升！网民：韭菜现场收割

屹立土瓜湾多年的小食店「日升小食」凭借手工制作的爆馅韭菜饼打响名堂，成为公认的「土瓜湾名物」。近年小店更积极扩张，门市经常大排长龙。最近，小店更进驻观塘年宵市场，惟名物韭菜饼却突然加价逾倍，引发网民热议。

土瓜湾人气店日升小食进驻观塘年宵！韭菜饼定价翻倍惹网民热议

日升小食日前于官方专页发文，写道「观塘，我哋黎（嚟）啦！」表示即将于观塘登场，引来不少网民期待，纷纷猜测是否有新分店，对此表示期待：「以后返工都有正嘢食」、「观塘欢迎你」、「终于唔使搭车有正嘢食！」

《星岛头条》记者致电店方查询，原来小店会由即日起于观塘年宵市场摆档，售卖多款招牌美食，除了有人气韭菜饼（$50/3件），亦有烧卖、鱼蛋等街头小食，观塘上班族及街坊今个星期去行花市就可以吃到热辣辣的「土瓜湾名物」！

招牌韭菜饼打响名堂成区内名物 COLLAR成员都帮衬！

日升小食的韭菜饼皮薄如纸、煎得金黄香脆，一咬下去热气直冒、汁液四溢，韭菜清香浓郁、猪肉鲜嫩多汁，比例完美不油腻不单调，价钱亲民，性价比极高，多年来吸引无数街坊及食客慕名而至，经常大排长龙，就连前商台DJ阮小仪、女团COLLAR成员等艺人亦会专程光顾。

近年小店积极扩张，于去年6月在同区北帝街开设2号店后，再于深水埗大埔道开设分店，开业不久已极受街坊欢迎。有网民经过小店时更目睹人山人海的排队场面，惊叹小店生意兴隆。

年宵价格品质惹争议 网民评价两极

不过，当年宵的韭菜饼定价为「$50/3件」曝光后，网络上的风向出现转变。有网民认为价格过高，直言是「水鱼级」，并指出其他分店的价格远较此为低，「平时太子都系$24/3件 , $18 /2件，乜事呢度咁贵，我返太子食好过」、「想问啲韮菜系咪现场收割？」。

除了价格争议，亦有部分曾光顾的网民表示对食物品质感到失望。有人留言指「真心失望咗，又或者我期望过高」，认为「冇咩特别，系多馅嘅真系好多韮菜嘅」。更有食客指出，韭菜饼的口感未如预期，「见到个样以为会脆口、香口啲，但并没有」，认为可能因为并非新鲜即煎，影响了味道。

观塘游乐场年宵市场