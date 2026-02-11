Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中环高级扒房Wolfgang's Steakhouse结业！美国过江龙开业9年 驰名Porterhouse牛扒 熟客难舍︰please don't…

饮食
更新时间：15:53 2026-02-11 HKT
发布时间：15:53 2026-02-11 HKT

在香港餐饮业的激烈竞争下，连高级餐厅的经营挑战也相对大增。来自美国纽约的殿堂级扒房「Wolfgang's Steakhouse」早前于社交平台宣布，其中环首间香港海外分店会光荣结业，为其在港的9年时光划上句号，挨不过今年情人节。这结业消息一出，随即引来熟客及老饕留言表示可惜，即睇内文详情。

美国殿堂级扒房Wolfgang's Steakhouse结业 中环都爹利街开业9年

Wolfgang's Steakhouse香港店上月底于社交平台贴出结业公告，宣布将会结业。餐厅于告别公告中写道：「在过去9年难忘的时光里，我们深感荣幸能为香港服务。」餐厅早前曾举办告别晚宴，并发文多谢顾客的支持，以「感谢您成为我们故事的一部分」作结，流露出对香港市场的深厚感情。

于2017年开业的Wolfgang's Steakhouse，是香港数一数二的高级扒房，其创办人Wolfgang Zwiener曾于纽约著名扒房Peter Luger服务逾40年，退休后创立自家品牌，并在全球开设逾15间分店，包括日本、韩国，中环都爹利分店就是进军香港的首间分店。中环店华丽优雅的装潢，是许多人心目中庆祝纪念日或商务宴客的首选。餐厅曾经被网站Business Insider选为美国纽约10大扒房，更有不少荷里活巨星是座上客。

 

只卖一等级熟食黑安格斯牛肉 熟客不舍︰please don't…

扒房坚持只采用美国认证的USDA prime等级黑安格斯牛肉，并在自设熟成室内进行平均28天的干式熟成，以独特的高温烤箱烹调，配上简单调味便上桌。然而，Wolfgang's Steakhouse的餐牌是贵精不贵多，全球每间分店都一样，除了招牌牛扒外，还有海鲜拼盘、焗薯、沙律、芝士饼及美式青柠批等，仍深受食客欢迎。

Wolfgang's Steakhouse结业消息公布后，引来一众熟客及网民回应。不少忠实顾客纷纷留言表达不舍，有人留下「喊喊样」的emoji」，更有人恳求「please don't…」（请不要…），字里行间充满了对餐厅的怀念与惋惜。

资料来源︰Wolfgang's Steakhouse Hong Kong

