Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀羲和雅苑烤鸭套餐低至$150位起！叹齐片皮鸭/肉蟹/酸菜鱼 送甜品啤酒汽水

饮食
更新时间：18:55 2026-02-10 HKT
发布时间：18:55 2026-02-10 HKT

以精致北京菜及招牌烤鸭闻名的「羲和雅苑」，凭借其创新的菜式及优雅的环境，一直深受食客追捧。最近，餐厅推出快闪优惠，带来极具吸引力的「羲和驰名烤鸭海陆四人套餐」，折扣低至3折，折后人均消费只需HK$150起，便能品尝到原只羲和烤鸭、生猛大肉蟹、酸菜鱼或和牛粒等多款招牌菜，绝对是不容错过的餐饮体验。

【羲和驰名烤鸭海陆四人套餐】
>>按此预订<<

尖沙咀羲和雅苑烤鸭套餐 $150叹避风塘/姜葱大肉蟹/酸菜鱼/和牛

羲和雅苑烤鸭套餐优惠
羲和雅苑烤鸭套餐优惠
羲和雅苑烤鸭套餐优惠
羲和雅苑烤鸭套餐优惠

羲和雅苑的成功，其招牌「羲和烤鸭」绝对功不可没。餐厅严选以天然谷物饲养的地道北京鸭，经过长达50分钟的烤制过程，不仅完美去除多余油脂，更让鸭皮呈现诱人的酥脆感，鸭肉保持鲜嫩多汁。师傅会将烤鸭最精华的部位片成88片，并开创出独特的「一鸭三食」体验。第一食是将鸭胸脆皮蘸上跳跳糖，感受在舌尖上跃动的奇妙口感；第二食是嫩滑的鸭胸肉配搭秘制芥末酱，体会微辛与肉香交织的怦然心动；第三食则是将鸭腿肉连同青瓜、山楂条等配料，一同放进传统的旋转八宝盒中，享受餐桌上的舞动，传承经典风味。

四道菜海陆盛宴 叹尽多款招牌菜

这次的四人套餐，除了主角「羲和烤鸭」外，更是一场丰盛的海陆盛宴。食客可从三款主菜中任选其一，当中包括镬气十足的「避风塘炒大肉蟹」或「姜葱炒大肉蟹」，蟹肉饱满鲜甜；嗜辣者则不能错过「特色浓汤酸菜鱼」，鱼片嫩滑，汤底酸爽开胃；若偏好牛肉，亦可选择「和牛粒干煸口磨」。套餐还包含按位上的「黑松露海皇羹」，菌香与海鲜的精华共冶一炉。此外，食客还能自选一款价值HK$128或以下的镬气小菜，配上是日精选甜品及啤酒或汽水，内容极之丰富。

尖沙咀180度维港海景 佐餐美景

 

羲和雅苑烤鸭套餐优惠
羲和雅苑烤鸭套餐优惠

羲和雅苑在香港设有两间分店，各具特色。尖沙咀分店坐落于海港城，拥有180度落地大玻璃窗，将壮丽的维多利亚港景色尽收眼底，为食客提供无可比拟的视觉享受，在璀璨夜景下品尝美食，绝对是一大乐事。而东涌分店则位于东荟城名店仓，地理位置方便，适合在购物或游览大屿山后，前来享受一顿丰盛的京式盛宴。是次优惠新年期间同样适用，不妨把握机会，与亲朋好友在美景与佳肴中欢度佳节。

【羲和驰名烤鸭海陆四人套餐】
>>按此预订<<

优惠价格：

  • 东涌分店： 星期一至五 HK$600/4位 (人均$150)；星期六、日及公众假期 HK$680/4位 (人均$170)

  • 尖沙咀分店： 星期一至五 HK$672/4位 (人均$168)；星期六、日及公众假期 HK$752/4位 (人均$188)

  • 预订期限： 2026年2月11日 15:00 至 2026年2月17日 23:59

  • 用餐日期： 2026年2月12日 至 2026年3月31日

  • 餐厅资料：

    • 尖沙咀店： 广东道3-27号海港城海运大厦2楼OTE203号舖

    • 东涌店： 达东路20号东荟城名店仓4楼417号舖

  • 条款细则： 另收取茶位费及服务费，需于现场支付。

 

【羲和驰名烤鸭海陆四人套餐】
>>按此预订<<

 

同场加映：连锁酒楼外卖震撼价！原只即烧乳猪$471 网民大赞份量足：味道唔差又脆皮

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
7小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
11小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
6小时前
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
影视圈
4小时前
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
影视圈
9小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
22小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
9小时前
仵工抬走死者遗体。梁国峰摄
01:51
屯门井头村谋杀｜死者妻患肾石扬言「横掂都死」拒送院 女儿开房门揭父倒毙血瘀黑
突发
6小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
2026-02-09 16:30 HKT