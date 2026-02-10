尖沙咀羲和雅苑烤鸭套餐低至$150位起！叹齐片皮鸭/肉蟹/酸菜鱼 送甜品啤酒汽水

以精致北京菜及招牌烤鸭闻名的「羲和雅苑」，凭借其创新的菜式及优雅的环境，一直深受食客追捧。最近，餐厅推出快闪优惠，带来极具吸引力的「羲和驰名烤鸭海陆四人套餐」，折扣低至3折，折后人均消费只需HK$150起，便能品尝到原只羲和烤鸭、生猛大肉蟹、酸菜鱼或和牛粒等多款招牌菜，绝对是不容错过的餐饮体验。

尖沙咀羲和雅苑烤鸭套餐 $150叹避风塘/姜葱大肉蟹/酸菜鱼/和牛

羲和雅苑的成功，其招牌「羲和烤鸭」绝对功不可没。餐厅严选以天然谷物饲养的地道北京鸭，经过长达50分钟的烤制过程，不仅完美去除多余油脂，更让鸭皮呈现诱人的酥脆感，鸭肉保持鲜嫩多汁。师傅会将烤鸭最精华的部位片成88片，并开创出独特的「一鸭三食」体验。第一食是将鸭胸脆皮蘸上跳跳糖，感受在舌尖上跃动的奇妙口感；第二食是嫩滑的鸭胸肉配搭秘制芥末酱，体会微辛与肉香交织的怦然心动；第三食则是将鸭腿肉连同青瓜、山楂条等配料，一同放进传统的旋转八宝盒中，享受餐桌上的舞动，传承经典风味。

四道菜海陆盛宴 叹尽多款招牌菜

这次的四人套餐，除了主角「羲和烤鸭」外，更是一场丰盛的海陆盛宴。食客可从三款主菜中任选其一，当中包括镬气十足的「避风塘炒大肉蟹」或「姜葱炒大肉蟹」，蟹肉饱满鲜甜；嗜辣者则不能错过「特色浓汤酸菜鱼」，鱼片嫩滑，汤底酸爽开胃；若偏好牛肉，亦可选择「和牛粒干煸口磨」。套餐还包含按位上的「黑松露海皇羹」，菌香与海鲜的精华共冶一炉。此外，食客还能自选一款价值HK$128或以下的镬气小菜，配上是日精选甜品及啤酒或汽水，内容极之丰富。

尖沙咀180度维港海景 佐餐美景

羲和雅苑在香港设有两间分店，各具特色。尖沙咀分店坐落于海港城，拥有180度落地大玻璃窗，将壮丽的维多利亚港景色尽收眼底，为食客提供无可比拟的视觉享受，在璀璨夜景下品尝美食，绝对是一大乐事。而东涌分店则位于东荟城名店仓，地理位置方便，适合在购物或游览大屿山后，前来享受一顿丰盛的京式盛宴。是次优惠新年期间同样适用，不妨把握机会，与亲朋好友在美景与佳肴中欢度佳节。

