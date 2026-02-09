大家乐新春优惠！拜神鸡/鸿运烧腩/原只烧猪$152起 双并低至$288

为迎接新春佳节，大家乐特别推出限定的「祈福套装」，让顾客轻松为团年饭或开年饭加餸，以美食祈求新一年好运齐来。其中「祈福鸡+鸿运烧腩」套餐仅售$288，绝对是家庭聚餐的经济首选！

大家乐开运必备应节烧味 祈福鸡/鸿运烧腩/原只烧猪

大家乐推出限定「祈福套装」，低至$152起。

农历新年讲求好意头，一顿丰富的团年饭更是不可或缺的传统。大家乐今次推出的新春「祈福套装」，正正包含了多款经典又寓意吉祥的应节美食，为您的新春餐桌增添喜庆气氛。

祈福鸡 ：过年吃鸡寓意「有计」，象征新一年做事有计划、万事顺利。皮滑肉嫩的应节全鸡外型完整饱满，代表家庭团圆、有头有尾。无论是搭配姜蓉豉油，还是直接品尝其鲜味，都是一道能满足全家大小的经典菜式。

鸿运烧腩 ：烧腩仔以其金黄酥脆的猪皮和层次分明的五花腩肉而闻名，是港人最爱的烧味之一。「鸿运」二字带有鸿运当头的祝福，酥脆的口感亦有「脆脆金」的吉祥之意。大家乐的烧腩肥瘦均匀，入口甘香松化，绝对是过节必点的菜式。

原只烧猪：若要举办大型家族聚会或公司开年派对，一只气派十足的「原只烧猪」绝对能成为全场焦点。原只乳猪或烧猪烤得通体金黄，皮脆肉香，象征著「红皮赤壮」，寓意身体健康、事业宏图大展。大家乐更贴心提供师傅到场斩件服务，让您和亲友能轻松分享这份传统的喜庆滋味。

大家乐新春「祈福套装」优惠

祈福鸡 + 鸿运烧腩套餐：$288

祈福鸡 (单售)：$158/只

鸿运烧腩 (单售)：$152/斤

原只烧猪 (单售)：$3,688/只

原只烧猪特别服务：凡订购原只烧猪，额外加$500即可享有师傅驻场斩件服务（2小时）及免费送货，省时又方便。

预订须知：

「祈福鸡」及「鸿运烧腩」等产品需于最少1天前预订。

「原只烧猪」因准备需时，需于最少3天前预订。

条款及细则：

图片仅供参考。

优惠受相关条款及细则约束，详情请向分店职员查询。

2大连锁快餐店优惠 Chicken Factory／大快活

1. Chicken Factory︰$58叹金牌盐焗鸡

连锁快餐店Chicken Factory现正推出限时外卖优惠，其招牌「金牌盐焗鸡」仅售$58。新鲜出炉的盐焗鸡外皮金黄酥脆，肉质保持嫩滑多汁，咸香惹味。顾客凡购买盐焗鸡，即可以$12优惠价加配最多两款经典小食，选择包括碗仔翅、焗薯或烤杂菜。此项快闪优惠于每日下午2时半至6时半在指定分店供应，数量有限，售完即止。

2. 大快活︰晚市二人餐$138

为迎接马年，大快活推出一系列新春限定菜式。晚市时段供应的「富贵迎春二人餐」，售价为$138，包含脆鱼片海蚬粉丝煲、菠萝大虾咕噜肉，并配有炖汤及白饭。此外，下午茶时段则推出「新春黄金包」，外层香脆，内里松软。大快活会员购买该款包点可享专属折扣优惠。

资料来源︰大家乐 Café de Coral