AEON激减低至8折起！超市/$12店/家品/电器/玩具折上折 额外再送$100现金券

农历新年将至，又是时候为家居添置新品、办年货迎接龙年。日式百货AEON以其多元化的商品及舒适的购物环境，向来是许多家庭的办年货首选。为迎接新春，AEON特别在2月7日及8日一连两天推出「贺岁大激赏」，大量精选货品在现有优惠价上再享额外折扣，变相折上折，绝对是岁晚扫货的黄金机会！会员更能同时参与印花活动，轻松赚取$100电子优惠券。

AEON折上折！家电/家品/玩具/超市食品8折起

这次推广的最大卖点在于「照价再折」，意味著不少本身已减价的货品，可享额外折扣，优惠力度惊人。优惠涵盖全店多个部门，无论是为家居换上新装，还是准备团年饭食材，都能找到心水之选。当中，简约实用的日本品牌HÓME CÓORDY、人气$12店Living Plaza及DAISO、精选服饰及旅游用品等，均提供低至8折的优惠，是添置新春装饰和日用品的好时机。而精选超市产品、护肤美妆、家品及玩具等亦有9折；大型电器如电视、雪柜等则有95折，趁机升级家中装备就最划算。

推广海报中亦有不少瞩目商品，例如急冻熟皇帝蟹脚仅售$379，适合团年加餸；尊尼获加黑牌威士忌以优惠价$258发售，送礼自用皆宜。此外，多款精致的日本蛋糕礼盒、朱古力亦以优惠价发售，办年货时不妨多逛一圈，发掘更多惊喜。

会员专享！消费储印花换$100电子优惠券

除了直接的折扣优惠，AEON会员更能享受独家回赠。由即日起至2月16日，AEON会员在店内购物每满$200（折实单一发票计），即可获赠电子印花一个。只需集齐六个印花，便可轻松换领$50电子优惠券两张，合共$100，让办年货的使费变得更物有所值。此推广横跨了「贺岁大激赏」的日子，消费者可以在享受折上折的同时，加速储齐印花，赚取额外回赠。另外，凡于推广期内购物满$500，即可免费获赠「新春年桔匙扣」一个，增添节日气氛。

AEON优惠详情及分店延长营业时间

为方便顾客尽情购物，AEON更于推广期间延长营业时间，让上班族也能在放工后从容办年货。

推广活动 ：AEON 贺岁大激赏

推广日期 ：2026年2月7日（星期六）至2月8日（星期日）

地点：全线AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET

主要优惠：

精选电器照价再95折

精选超市、护肤美妆、家品、玩具照价再9折

HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO、精选服饰及旅游用品照价再8折

购物满$500送「新春年桔匙扣」一个

会员限定：购物每满$200获电子印花1个，集齐6个换$100电子优惠券（印花活动至2月16日）

延长营业时间 (2月7-8日)：

AEON STYLE 启德店延长至晚上10:30

除油塘店及启德店外，其余AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET延长至晚上11:00

条款及细则：