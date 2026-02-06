食烧卖变恐怖「血案」？超市包装烧卖疑含1.5cm金属针 食客舌头被刺伤：成口都系血！

食烧卖食到流血？最近，有网民在社交平台发文，表示进食一包购自超级市场的包装烧卖时，突然被尖锐异物刺伤舌头，吐血不止，其后自行用眉钳夹出一条约1.5厘米长的针状物体，非常吓人，引起不少网民关注及讨论。

食烧卖变恐怖「血案」？超市包装烧卖疑含1.5cm金属针

事缘，有网民在社交平台发文，指上星期在屯门一个超级市场购买包装蟹籽烧卖，近日蒸熟其中4粒作为早餐，惟进食过程中突遭异物刺伤舌头，随即出现大量流血的情况，形容「食到最尾忽然觉得脷好痛，吐番出嚟时候连带血水」，其后急忙到洗手间照镜子检查，发现「成口都系血，摸到脷中间有倒刺感觉。」

事主指由于当时独自一人在家，故自行用眉钳夹出异物，「尝试用眉钳夹出好辛苦咁夹到一支针物体出嚟，有1.5cm长。」其后，事主完成上午的工作，并在同事陪同下前往警署报警，以及向食物环境衞生署举报，随后有职员前往其家中取证，目前仍等待有关回复。

事主于同日前往医院急症室求诊。经医生检查后，为了避免引起严重细菌感染，建议打破伤风针，并处方一星期的抗生素药物治疗，直言「幸好无吞落肚」，又形容伤口情况严重，「今日食唔落，伤口一直痛」，并于帖文附上照片显示烧卖内的异物以及伤口，情况非常惊吓。

网民惊恐：好恐怖！吞咗落肚就大件事

帖文引起大量网民关注及讨论，不少网民表示惊恐：「好恐怖！」、「好彩无吞到！希望无细菌感染」、「睇下个包装袋有冇穿孔？唔排除有人用针从外部拮入？」、「好恐怖，吞咗落肚大件事。」、「应该赔偿医药费，精神上损失」、「超级恐怖啊⋯⋯咁样俾佢整损咗真系阴公之后食嘢都痛」、「阴功，起码成个礼拜食野饮水都痛」、「真系可怕，小朋友食到点算？」

有人分享类似遭遇：「我好多年前食过呢个牌子嘅点心，好似系有腐皮嘅里面的确有异物。好彩吐了出来。如果这个post是主讲嘅系真嘅，这个牌子肯定卫生有问题」、「之前买试过有头发，今次这个仲夸张……」

据称，有关超级市场已即时将涉事产品下架，社交平台群组「Aeon Channel」于2月5日发文，指相关分店已将有问题产品下架。《星岛头条》记者就事件向该制造商及食衞署查询，惟截稿前未获回复。

来源：Facebook