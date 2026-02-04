皇玥2026贺年礼盒全新登场 一份心意 多种选择

新春送礼，因应不同对象与场合，选取一份恰到好处的礼物，方能传情达意。皇玥今个新年精心打造多款特色贺年礼盒，从至尊体面到温情分享，满足对至亲、好友、合作伙伴的祝福心意。

皇玥2026贺年礼盒1. 至尊级礼盒尊贵不凡

皇玥皇至尊新年礼盒内含超过14款皇牌产品，包括各款蛋卷、蝴蝶酥、脆曲奇及黄金脆条，礼盒更配有新年限定皇至尊皮纹橙色纸袋，尊贵不凡，送给最重要的人，彰显非凡气派。

皇至尊新年礼盒

皇玥2026贺年礼盒2. 中西荟萃礼盒极致品味

皇玥翠玥精选礼盒荟萃原味及伯爵茶蜂巢蛋卷、多款蝴蝶酥（包括皇玥原味、伯爵茶及独特海盐口味）、脆曲奇及唐果子，并特别融入珍稀的武夷山大红袍，其醇厚岩韵与甘甜茶香，中西文化交会，尽显极致品味，是送给懂享受生活滋味的亲友首选。

翠玥精选礼盒

皇玥2026贺年礼盒3. 顶级贺年礼盒诚意满满

顶级贺年礼盒内含多款蛋卷、蝴蝶酥、黄金脆条与脆曲奇，份量十足诚意满分。无论是送给尊贵客户或重要亲友，这份拜年礼物2026都能展现您满满的诚意，祝贺新岁吉祥。

新年特级精选礼盒 2026

皇玥2026贺年礼盒4. 香港情怀礼彰显创意

礼盒以创新设计展现香港情怀，内含原味与椰汁蜂巢蛋卷、蝴蝶酥、脆曲奇等经典饼食。全新升级配方更特别严选武夷山大红袍，既能品味香港故事，又能享受顶级茶韵，是新年送礼的独特佳品。

细味香江

皇玥2026贺年礼盒5. 金装精选礼盒大方气派

金装精选礼盒内含双味蜂巢蛋卷、大量原味与伯爵茶蝴蝶酥及黄金脆条，阵容豪华。这份新年礼盒2026内容丰盛，无论是企业餽赠还是拜年礼物2026，都能展现您的大方气派，共庆丰盛新春。

新年金装精选礼盒 2026

皇玥还有更多礼盒选择，必定有一款适合你的挚爱亲朋。

