黄金海岸酒店自助餐买1送1！人均$443起任食炭烤海鲜/原只乳猪 再送法式焗龙虾米多

香港黄金海岸酒店位于屯门青山公路，旗下聆沨咖啡厅以明亮海洋风设计闻名，提供多个即煮美食站及户外用餐区，深受本地家庭及朋友聚会欢迎。餐厅现推出限时买一送一优惠，透过Klook平台预订自助晚餐，人均只需HK$443起，即可畅享「海鲜巡礼」主题丰富菜式，包括即烧海鲜、奢华主菜及养生热荤，绝对是近期性价比极高的海鲜自助餐选择！

黄金海岸酒店自助餐 户外炭烤区即烧多款海鲜

聆沨咖啡厅的海鲜巡礼自助晚餐以户外炭烤区作为亮点，宾客可即场品尝蒜香扇贝、原只照烧鱿鱼、盐烧白鳝、牛油蒜香沙白及原条秋刀鱼等多款海鲜。炭火慢烤令海鲜外层微焦带香，内里保持鲜嫩多汁，散发独特烟熏风味，与海边环境相得益彰。无论是喜爱清新海味还是浓郁炭香，这区都能满足不同口味需求。

每位客人均获赠主厨精制的法式焗龙虾米多乙客，这款招牌菜以浓郁忌廉酱汁包裹鲜甜龙虾肉，配上香软米饭，口感丰富层次分明，带来明显的法式奢华享受。加上其他热门选择如滋阴养颜的姬松茸赤肉炖竹丝鸡，以及矜贵的鲍汁花胶炆海参，为餐桌增添养生元素，让用餐体验更全面均衡。

甜品区同样精彩，必试自家制梳乎厘班戟，质地轻盈绵密，蛋香浓郁，配上糖浆及新鲜水果，清新不腻口，为丰富的海鲜之旅画上完美句号。餐厅亦提供其他西式及中式甜点选择，让宾客尽情享受甜蜜结尾。

周末公众假期限定炭烤乳猪

逢周末及公众假期，户外炭烤区特别推出原只炭烤乳猪，猪皮烤至金黄酥脆，肉质嫩滑多汁，伴随炭火独有香气，成为不少食客专程前来朝圣的理由。这道经典烤乳猪与海鲜系列互相辉映，令整个自助晚餐更添节庆气氛，适合家庭或朋友大伙儿共享。

黄金海岸酒店聆沨咖啡厅买一送一自助晚餐优惠详情

香港黄金海岸酒店聆沨咖啡厅最近推出自助晚餐买一送一优惠，经Klook平台预订，人均只需HK$443起（$886/2位；原价：HK$1,633/2位），不可错过！

香港黄金海岸酒店聆沨咖啡厅

地址：屯门青山公路1号香港黄金海岸酒店

交通方法：在港铁屯门站C2出口，搭乘公车K51或K53号至黄金泳滩站

文：M