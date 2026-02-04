连锁快餐店快闪外卖优惠！$58原只金牌盐焗鸡 加$12配碗仔翅/焗薯 指定时段供应

连锁快餐店Chicken Factory以其多款香脆可口的炸鸡美食而闻名，是许多人用餐或「斩料」加餸的热门选择。近期，Chicken Factory为回馈顾客，特别推出快闪外卖优惠，人气招牌菜金牌盐焗鸡于指定时间只需优惠价$58即可入手，另以$12可加配其他经典小食，让食客以超值价钱品尝滋味美食。

Chicken Factory快闪外卖优惠！原只金牌盐焗鸡$58 加$12有碗仔翅/焗薯

连锁烧鸡快餐店Chicken Factory推出外卖金牌盐焗鸡优惠。

由即日起，连锁烧鸡快餐店Chicken Factory推出外卖金牌盐焗鸡优惠，顾客只需$58即可购买原只外卖烧鸡。出炉的盐焗鸡色泽金黄诱人，鸡皮香脆，鸡肉却能保持嫩滑多汁，每口都散发著浓郁的盐焗咸香，鲜味十足，令人回味无穷。无论是搭配米饭还是作为派对小食，都是绝佳的选择。

除外卖盐焗鸡外，店家亦推出加配优惠。购买原只烧鸡，只需加$12，即可换购经典碗仔翅、焗薯及烤杂菜，每只鸡可以加配小食两款。金牌盐焗鸡于每日下午2时半至6时半供应，只限指定分店，售完即止。

Chicken Factory金牌盐焗鸡优惠

日期︰即日起至另行通知

优惠地点︰全线分店（部份分店除外，详情请向店员查询）



景林商场分店

地址︰将军澳宝琳宝琳北路38号景林商场地下7号舖

优惠时段︰2:30pm-6:30pm

备注︰优惠只限外卖；售完即止

2大连锁快餐店优惠 大家乐/大快活

1. 大家乐︰推$34超值早餐 有牛扒配炒面

连锁快餐店大家乐近日推出全新早餐优惠，顾客可以$34享用一份包含香煎牛扒、肠仔及港式炒面的套餐。这份早餐以份量十足的香煎牛扒为卖点，配上经典的惹味肠仔和提供饱足感的炒面，组成中西合璧的早餐组合。套餐亦附送港式奶茶、咖啡或冻饮等饮品，让顾客以丰盛的餐点开始新的一天。

2. 大快活 贺年套餐优惠

为庆祝马年到来，大快活推出多款新春限定菜式，适合不同用餐时段享用。晚市限定「富贵迎春二人餐」售价仅$138，包含脆鱼片海蚬粉丝煲及菠萝大虾咕噜肉等菜式，配以滋补炖汤及白饭，带来丰盛而温暖的二人晚餐体验。下午茶时段则有「新春黄金包」登场，外脆内软，口感诱人，会员更可享专属折扣。

资料来源︰Chicken Factory、大家乐 Café de Coral、大快活 Fairwood