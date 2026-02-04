$4000酒店Fine Dining惨变「水鱼」？港男怒数5宗罪 为妻庆生沦尴尬搭枱夜：边食边掉眼泪

为庆祝特别节日，不少人都会愿意花费数千元光顾高级餐厅，希望留下美好回忆。然而，近日有网民与妻子到访一间五星级酒店，惠顾旗下餐厅推出以魔术及光影投射为卖点的主题晚餐，打算以特别方式庆祝妻子生日，留下深刻回忆。结果，整晚的用餐经历却变成「受罪」回忆，让事主在社交平台怒数5宗罪，直指花费$4000惨变「水鱼」！

酒店Fine Dining豪花$4000惨变「水鱼」？港男怒数5宗罪

最近，有网民为妻子庆祝生日，特意预订香港君悦酒店「The Magic Table」主题晚餐，该餐厅以魔术及光影投射为卖点，主打「玩味」餐饮体验，本打算为太太庆生带来惊喜，结果整晚却变成「受罪」回忆，「满心欢喜以为吃到一顿有魔术表演的Fine Dine（精致晚餐），却一边食一边掉眼泪。」两位晚餐连服务费要价$4210.5，惟事主认为整体服务及食物贸素不能令人满意，更对此大感气愤，遂于网上发文怒数餐厅5宗罪。

据事主所述，夫妇俩比预订时间早到现场，职员要求他们在大堂等候，惟等待多时仍未获安排入座：「再三询问才让我们进入，甚似乞丐在讨饭」，进场后惊觉部分食客早已入座。当二人入座后，更发现需要与另一对情侣搭枱，四人共用一桌，情况相当尴尬，：「两对不相识的couples（情侣）同枱进餐玩游戏都几老尴同冇privacy（无私隐）。」

而且财物也没空间摆放，直至太太把手提袋放在桌上，影响投影效果，才获职员提供小木凳置物，令他认为服务质素不达标，「简而言之就是没有对上晚餐价钱的合理期待。」用餐环境亦令人失望，事主指餐厅并非一般Fine Dining空间，「楼底不高和没窗的房间」、「椅子是普通的椅加上椅套」、「餐桌是普通的枱加上白枱布」，形容为「媲美酒楼用Partition（隔板）间开的麻雀房」，完全欠缺高级餐厅应有的氛围与格调。

魔术互动极度尴尬 食物质素未能达标

至于餐厅的最大卖点「魔术」主要靠投影及简单互动游戏，事主批评「似小朋友魔术玩意都算」，最大问题是食客跟不上节奏反被职员指责「不专心」，整个过程「像在上课多于享用晚膳」。他又指，主持要求客人用「5岁孩子语气」讲魔法咒语，加上与陌生人搭枱，更令场面极度尴尬。

食物方面，事主指出服务和魔术尚算「配菜」，重点应是食物本身的质素：「我曾期待这5 courses会否为我对女人（妻子）的生日安排挽回一丁体面，可惜还是事与愿违。」他形容食物质素相当平庸：「黑醋冻口感太厚重，似食紧旧芝士咁腻；南瓜汤偏甜而冇龙虾鲜味；和牛又唔问要几成熟，澳牛肉味偏苏。」而且摆盘「不华不实，不伦又不类。」

为妻庆生沦尴尬搭枱夜：边食边掉眼泪

事主最后总结经历，「高级餐厅强迫搭枱、强迫社交、强迫参与玩魔术、嘢食又麻麻」，以价钱及体验而言：「一个字，差」，更称：「女人（妻子）觉得生日受罪了，委屈了，哭了。是夸张，但也不无其因。」并提醒其他网民：「如果你好似我咁，三餐一宿为口奔驰，特别日子先揾下好西食的话，请放过自己，正正经经行落楼下Walk-in食返个海南鸡饭冇咁嬲。」

网民热议：出面餐厅畀$421.0已经唔使搭枱

帖文一出，随即吸引大量网民热议，纷纷留言：「$4210都要搭枱？但系出面比$421.0已经好多餐厅唔使搭枱」、「多谢Ching 壮烈牺牲嘅劝退文」、「高级餐厅佢竟然敢offer你地搭台？真系不知所谓。系我就会去第二到食」、「点搭枱呀大佬，茶餐厅咩」、「四千二可以食更好！」、「当买个教训啦，呢类餐厅玩多过食，唔好对食物有太大期望，带小朋友去就好玩，带女朋友呢啲就唔好了，根本唔系玩浪漫地方。」

有网民分享类似遭遇，「早几日又系生日同老婆去咗食……魔术又衰，嘢食又难食，已经好想食完快啲走。去到甜品，仲要等佢逐枱逐枱过嚟施『魔法』先可以食得。而所谓嘅魔法，就系个工作人员行埋黎望住你，迫你讲妈哩妈哩空，佢就系侧边一到望住你一到喷闪粉…佢嘅魔术系完全冇当过你系一个成年人。」

不过，有人指出餐厅已在订座页面列明有机会需搭枱：「我响佢订座页面睇到话有机会要搭枱呀……此演出为共享餐桌体验，最适合二人或四人享用。基于技术理由，您或将被安排与其他客人并排而坐。补充返我系睇Dinner Show有咁写，唔知楼主𠮶个有冇」、「其实做少少功课就知餐厅个设置本身就系咁，佢冇两人枱，例如另一间都系几张长枱八个人坐。」

酒店官方回应：对客人不愉快体验致歉并跟进了解

《星岛头条》记者就事件向该酒店查询，酒店回复指餐饮部同事已经与客人联系，对他们的不愉快体验致歉并跟进了解，致力为未来的用餐体验作出改善，又提及共享餐桌的安排是由于灯光和投影的沉浸式设置，旨在提升体验，虽然在预订网站上已提及（相关安排），但将仔细审查座位空间的安排和预订过程中的接触点，以提供更佳的客户体验，最后亦表示感谢所有到访餐厅体验并分享意见的宾客，承诺将继续优化体验，并带来更多创新的餐饮概念。

