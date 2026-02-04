尖沙咀五星酒店自助餐买一送一！$231起叹生蚝/龙虾/蟹脚/鲍鱼/乳猪 晚市升级4小时任食

香港朗廷酒店（The Langham, Hong Kong）The Food Gallery 向来是城中饕客寻觅顶级自助餐体验的热门地点，以其丰盛的环球美食和优雅的用餐环境而备受赞誉。最近，餐厅再度推出极具吸引力的餐饮优惠，其中晚市自助餐的「买一送一」推广，让顾客能以震撼价格品尝多款时令海鲜和精致热荤，绝对是海鲜爱好者不容错过的盛宴！

朗廷酒店晚市4小时任食生蚝 激叹回本海鲜盛宴

晚市时段的「珍馐百味」自助晚餐，以琳瑯满目的冰镇海鲜作为主打，为食客呈献一场极致的海洋盛宴。海鲜吧上，即开生蚝肉质饱满，海水味浓郁，每一口都是来自大海的鲜甜馈赠。体型硕大的波士顿龙虾肉质紧实弹牙，简单的烹调便能突显其无与伦-比的鲜味。而长长的雪场蟹脚更是堆积如山，蟹肉清甜细嫩，让人回味无穷。除了这些回本之选，更有矜贵的金汤海参鲍鱼，口感软糯，滋补养生。

热荤方面同样充满惊喜，例如香煎鸭肝配上清新的芒果沙沙，油脂甘香与果香交织，口感层次丰富，巧妙地平衡了鸭肝的丰腴。其他精选菜式还包括皮脆肉嫩的鸿运乳猪、肉汁丰腴的烧阿根廷牛肉眼，以及多款精致甜品，如红桑子朱古力蛋糕和柚子朱古力蛋糕，为这场盛宴画上完美句号。

午市$231起叹长脚蟹/面包蟹 公众假期加推生蚝

如果想在日间享受一顿写意的午餐，The Food Gallery的2.5小时海鲜自助午餐亦是绝佳选择。午市同样供应无限量长脚蟹和面包蟹，让您在阳光下也能尽情享受海鲜的魅力。烤阿根廷沙朗牛排肉质嫩滑，肉味香浓，是肉食爱好者的必试之选。而在星期六、日及公众假期，午市自助餐更会升级，提供无限量生蚝任食，性价比极高。

预订日期： 2026年2月4日中午12:00至2月10日晚上23:59

用餐日期： 2026年3月31日前

地址： 香港九龙尖沙咀北京道8号

【快闪限量抢 - 买一送一】

自助晚餐 (18:00 – 22:00): 星期一至四：$946/两位 (平均$473/位) 星期五至日、公众假期及前夕：$1,030/两位 (平均$515/位)

自助午餐: 星期一至五 (12:30 – 14:30)：$526/两位 (平均$263/位) 星期六、日及公众假期 (11:30 – 15:00)：$706/两位 (平均$353/位)



【快闪限量抢 - 低至65折】

自助晚餐 (18:00 – 22:00): 星期一至四：成人$591/位｜小童及长者$374/位 星期六、日及公众假期：成人$644/位｜小童及长者$404/位

自助午餐: 星期一至五 (12:30 – 14:30)：成人$329/位｜小童及长者$231/位 星期六、日及公众假期 (11:30 – 15:00)：成人$404/位｜小童及长者$306/位



【香港朗廷酒店The Food Gallery自助餐】

