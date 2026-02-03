韩国黑白大厨烘焙版《天下烘焙》热潮席卷！盘点3大参赛人气店 广藏市场蒜容包/弘大人龙店

近年，各式厨艺竞赛节目百花齐放，在观众间掀起一阵阵美食风潮。近期热播的《天下烘焙》，便集结了72位来自全球的顶尖烘焙师，共同角逐「韩国面包王」的荣誉。这场高水准的烘焙对决不仅带来视觉与味觉的双重飨宴，也让大众对烘焙工艺的热情再度升温，带动了特色烘焙店的探店热潮。

韩国综艺《天下烘焙》热播！72位烘焙师角逐「韩国面包王」

《天下烘焙》评审阵容鼎盛！《黑白大厨》冠军、女团成员坐阵

《天下烘焙》由韩国烘焙业界的「K Bakery Global」斥巨资打造，其制作规模堪称烘-焙界的顶级盛事。节目组在占地约3305平方公尺的场地中，设置了「32个专业设备」及「300台制面机器」，为参赛者提供最专业的竞技环境。

拍摄场景以沉稳的黑色为主调，突显现代感与专业氛围。身穿纯白制服的烘焙师在其间穿梭，形成强烈视觉对比，象征著烘焙艺术的纯粹与洁净。此外，节目的评审与主持阵容同样星光熠熠，除了有韩国最年轻的面包师「李锡元」、法国知名甜品师「金娜莱」等业界权威，更邀请到《黑白大厨》冠军「权圣晙」、女团成员「MIMI」及知名演员「李多熙」参与，共同见证新一代面包王的诞生。

3大参赛人气店推介 广藏市场蒜容包/弘大人龙店

随著节目热播，以下三家在韩国极具人气的参赛烘焙店也成为民众朝圣的焦点。

广藏市场蒜容包：GARLIC BOY 갈릭보이

隐身于广藏市场内的「GARLIC BOY」，主打各式创意口味的香蒜面包。每一颗面包都坚持现烤出炉，外层金黄酥脆，内里散发著浓郁的蒜香与奶油香气。店家在面包中间夹入「爆量馅料」，创造出咸甜交织的丰富层次。招牌「奶酪蒜香面包」以咬下瞬间的爆浆口感闻名，柔滑的奶油乳酪与蒜香完美融合，风味独特。

Instagram：garlicboy.kr

望远洞排队名店：Ugly Bakery 어글리베이커리

位于「望远洞」的「Ugly Bakery」是当地极具指标性的排队名店。自每日中午开门营业起，店外便会迅速聚集起等候的人潮，热门时段的等候时间可达30分钟以上，许多热门品项更经常提早售罄。店内的「奶油面包」是必买的招牌之一，其特色在于切开面包时，满溢而出的奶油馅料，带来视觉与味觉的双重满足。

Instagram：uglybakery

弘大周边必访：Butter Bakery 버터베이커리

「Butter Bakery」自2016年创立至今，已在首尔开设三家分店，以多元且精致的面包款式吸引了众多爱好者。店内提供如「朗姆酒风味的无花果面包」和「明太子结合的牛油风味面包」等创新口味。除了面包外，蛋糕同样备受推荐，使其成为许多人享受下午茶时光的人气选择。

Instagram：butterbakery.official